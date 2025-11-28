ACTUALIZA: El ministro de Economía español no se presentará a la presidencia del Eurogrupo
- 1 minuto de lectura'
(Añade detalles en los párrafos 2-3, candidatura griega en el 4)
MADRID, 28 nov (Reuters) -
El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, no será candidato a la presidencia del Eurogrupo, anunció el viernes su portavoz.
El puesto quedó vacante tras la dimisión la semana pasada de Paschal Donohoe como ministro de Finanzas irlandés y presidente del Eurogrupo para asumir un alto cargo en el Banco Mundial.
Cuerpo había sido brevemente candidato en junio, cuando finalizaba el segundo mandato de dos años y medio de Donohoe.
El ministro griego de Finanzas, Kyriakos Pierrakakis, anunciaría su candidatura al puesto, según informó Bloomberg el viernes.
(Información de Jesús Aguado; edición de Inti Landauro; edición de Alex Richardson; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Paula Villalba)
- 1
El italiano que compró una empresa por US$20.000 y hoy factura US$16 millones anuales
- 2
La Anmat prohibió dos marcas de jabones líquidos por carecer de habilitaciones para producir
- 3
El sugestivo posteo de la esposa de Verón contra Messi y De Paul: “Más argentino que el que ganó el mundial y vive en Miami”
- 4
In Memoriam de los Martín Fierro de Cable 2025: así fue el momento más emotivo de la noche