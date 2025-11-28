ACTUALIZA: El ministro de Economía español no se presentará a la presidencia del Eurogrupo

(Añade detalles en los párrafos 2-3, candidatura griega en el 4)

MADRID, 28 nov (Reuters) -

El ministro de Economía español, Carlos Cuerpo, no será candidato a la presidencia del Eurogrupo, anunció el viernes su portavoz.

El puesto quedó vacante tras la dimisión la semana pasada de Paschal Donohoe como ministro de Finanzas irlandés y presidente del Eurogrupo para asumir un alto cargo en el Banco Mundial.

Cuerpo había sido brevemente candidato en junio, cuando finalizaba el segundo mandato de dos años y medio de Donohoe.

El ministro griego de Finanzas, Kyriakos Pierrakakis, anunciaría su candidatura al puesto, según informó Bloomberg el viernes.

