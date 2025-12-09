ACTUALIZA El Tesoro español prevé emitir US$64.000 millones en deuda neta en 2026

(Añade detalles, cita del párrafo 2)

MADRID, 9 dic (Reuters) -

El Tesoro español aspira a emitir 55.000 millones de euros (US$64.000 millones) de deuda neta en 2026, en línea con la emisión de este año, dijo el martes a la prensa el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Mientras que la emisión neta se mantendrá sin cambios, el importe bruto aumentará un 4,2% el próximo año en comparación con finales de 2025 debido a la mayor amortización de letras del Tesoro prevista en 2026.

Se espera que la emisión neta de deuda a medio y largo plazo alcance los 50.000 millones de euros el próximo año, mientras que las letras del Tesoro representarán los 5.000 millones de euros restantes, la misma proporción que en 2025.

Cuerpo añadió que la agencia financiera estatal ICO recibirá 13.000 millones de euros del Gobierno para ayudarle a conceder préstamos el próximo año.

(1 dólar = 0,8595 euros)

