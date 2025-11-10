ACTUALIZA Esentia espera recaudar US$610 millones en su debut bursátil

(Actualiza con detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - La firma mexicana de energía Esentia espera recaudar US$610 millones en una oferta pública inicial de acciones, dijo el lunes en un comunicado.

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, planea emitir 224 millones de títulos mediante la oferta, que prevé llevar a cabo tanto en el mercado local como en el extranjero.

La compañía no ofreció detalles sobre las fechas de la transacción.

Según una presentación a inversionistas divulgada anteriormente, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.

Su activo principal es el llamado Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2.000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

El año pasado, la empresa registró ingresos ajustados por US$403 millones, un 0,5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1,6%, a US$311 millones, de acuerdo a sus propios datos. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)