LA NACION

ACTUALIZA Esentia espera recaudar US$610 millones en su debut bursátil

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
ACTUALIZA Esentia espera recaudar US$610 millones en su debut bursátil
ACTUALIZA Esentia espera recaudar US$610 millones en su debut bursátilSeth Wenig - AP

(Actualiza con detalles y contexto)

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - La firma mexicana de energía Esentia espera recaudar US$610 millones en una oferta pública inicial de acciones, dijo el lunes en un comunicado.

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, planea emitir 224 millones de títulos mediante la oferta, que prevé llevar a cabo tanto en el mercado local como en el extranjero.

La compañía no ofreció detalles sobre las fechas de la transacción.

Según una presentación a inversionistas divulgada anteriormente, los fondos recaudados serán destinados a financiar el plan de expansión de la compañía y al pago parcial de algunos de sus pasivos.

Su activo principal es el llamado Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2.000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

El año pasado, la empresa registró ingresos ajustados por US$403 millones, un 0,5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1,6%, a US$311 millones, de acuerdo a sus propios datos. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)

LA NACION
Más leídas
  1. Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados
    1

    Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados

  2. El riesgo país cae y vuelve a valores que no se veían desde enero
    2

    El riesgo país cae y vuelve a valores que no se veían desde enero

  3. Ordenan liberar a Sarkozy tras pasar apenas 20 días en la cárcel y le pondrán una tobillera
    3

    Tras 20 días de un estricto en prisión con duras condiciones, Nicolas Sarkozy fue liberado bajo supervisión judicial

  4. Murió el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos
    4

    Murió James Watson, el Nobel que perdió sus títulos por decir que los negros eran menos inteligentes que los blancos

Cargando banners ...