ACTUALIZA España investigará a Meta por presunta violación de la privacidad de los usuarios

MADRID, 19 nov (Reuters) -

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el miércoles que su Gobierno investigará a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, por una posible violación de la privacidad de los usuarios de sus aplicaciones de redes sociales.

La decisión se deriva de las pesquisas llevadas a cabo por varios centros de investigación internacionales que descubrieron que la empresa había utilizado un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android, dijo la oficina de Sánchez en un comunicado.

"En España, la Ley está por encima de cualquier algoritmo o cualquier gran plataforma tecnológica", dijo Sánchez, según el comunicado. "Y quien vulnere nuestros derechos, pagará las consecuencias".

El Gobierno dijo que Meta podría haber violado varias leyes de la Unión Europea sobre seguridad y privacidad, incluido su Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), la Directiva sobre la Privacidad Electrónica, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales.

Meta será llamada a declarar ante una comisión del Congreso de los Diputados, añadió.

