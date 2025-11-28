ACTUALIZA España registra los primeros casos de peste porcina africana desde 1994

(Reescribe con detalles, citas y contexto, agrega autores, cambia titular)

Por Jesús Calero y Gus Trompiz

MADRID, 28 nov (Reuters) - La peste porcina africana ha regresado a España después de tres décadas con el hallazgo de dos jabalíes muertos cerca de Barcelona que dieron positivo en las pruebas del virus, dijo el viernes el Ministerio de Agricultura, lo que pone en riesgo de prohibición las crecientes exportaciones de carne de cerdo a China.

El brote, el primero desde 1994, coincide con los esfuerzos españoles por cortejar a Pekín y ganar cuota de mercado en el sector porcino.

Pero cualquier prohibición podría tener un alcance limitado después de que China y España firmaran este mes un acuerdo por el que China sólo restringiría las importaciones de una región afectada en lugar de las de toda España.

España es el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea, con aproximadamente una cuarta parte de la producción del bloque, por delante de Alemania, según el Ministerio de Agricultura.

"No son buenas noticias. El mercado europeo ya está sufriendo tras una caída de los precios del 20% desde julio", dijo Jean-Paul Simier, analista de carne del grupo francés de análisis de materias primas Cyclope.

"Existe el riesgo de un embargo contra el mayor exportador de carne de cerdo de la UE, sobre todo en Asia y China en particular".

El ministerio dijo que había notificado a la Unión Europea y activado medidas de emergencia en la zona afectada, instando a las explotaciones porcinas a reforzar las medidas de seguridad mientras los investigadores tratan de encontrar el origen de la infección.

El virus, inofensivo para los humanos, pero mortal para los cerdos, se ha extendido hacia el oeste de Europa en los últimos años.

El importante sector porcino alemán ya se ha visto afectado y muchos otros países han prohibido su carne. En los últimos meses, Croacia ha intentado contener un brote.

(Información de Jesús Calero; información adicional de Emma Pinedo y Corina Pons en Madrid, Gus Trompiz en París y Ella Cao en Pekín; edición de Charlie Devereux y Kevin Liffey; editado en español por Jorge Ollero Castela y Benjamín Mejías Valencia)