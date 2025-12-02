ACTUALIZA Esposa expresidente hondureño Hernández dice que él "nunca tuvo relación con grupos del narcotráfico"

(Actualiza con detalles)

Por Marvin Valladares

TEGUCIGALPA, 2 dic - Juan Orlando Hernández, expresidente hondureño indultado por la administración del presidente Donald Trump tras ser condenado por narcotráfico, nunca estuvo vinculado con grupos de narcotraficantes, afirmó su esposa en una conferencia de prensa el martes.

"Fue una cacería de brujas", dijo Ana García a periodistas en la capital del país, Tegucigalpa. "Mi esposo nunca tuvo relación con grupos del narcotráfico", agregó.

García añadió que su esposo envió una carta a Trump el 28 de octubre y agradeció al presidente estadounidense por decidir indultarlo, quien cumplía una condena de 45 años en Estados Unidos.

Por razones de seguridad, expresó García, no darán a conocer el sitio donde se encuentra su esposo, pero más tarde el martes informarán la hora en que el exmandatario enviará un mensaje a la población. (Reporte de Marvin Valladares; Escrito por Lizbeth Díaz)