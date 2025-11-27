ACTUALIZA: Fallecidos en incendio de Hong Kong suben a 65; policía habla de "negligencia grave"

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Tyrone Siu, Joyce Zhou y Jessie Pang

HONG KONG, 27 nov (Reuters) -

Los bomberos de Hong Kong controlaron el jueves un enorme incendio en un complejo de apartamentos que dejó al menos 65 muertos y casi 300 desaparecidos, mientras que la policía dijo que una empresa constructora "gravemente negligente" que utilizó materiales inseguros podría haber provocado el fuego.

Los equipos de rescate luchaban contra el intenso calor y el denso humo más de un día después del inicio del incendio, mientras se esforzaban por llegar hasta los residentes que se temía que estuvieran atrapados en los pisos superiores del complejo de viviendas Wang Fuk Court, en el distrito norteño de Tai Po.

La Autoridad Hospitalaria de Hong Kong confirmó a última hora del jueves un balance actualizado de 65 muertos y 70 heridos.

En respuesta al incendio más letal que vive Hong Kong en 77 años, su líder, John Lee, declaró que el Gobierno creará un fondo de 300 millones de dólares hongkoneses (US$38,6 millones) para ayudar a los residentes.

Empresas y grupos chinos anunciaron donaciones a las víctimas del incendio, entre ellos los fabricantes de automóviles Xiaomi, Xpeng y Geely, así como la fundación benéfica del fundador de Alibaba, Jack Ma, y Tencent.

Los ocho bloques del atestado complejo cuentan con 2.000 departamentos en los que viven más de 4.600 personas en el centro financiero, que lucha por superar la escasez crónica de viviendas asequibles.

Los departamentos estaban siendo renovados y revestidos con andamios de bambú y malla verde.

Una mujer angustiada buscaba a su hija en el exterior de un refugio, uno de los ocho que, según las autoridades, acogen a 900 residentes.

"Ella y su padre aún no han salido", sollozaba la mujer de 52 años, que sólo dio su apellido, Ng, con la foto de la graduación de su hija. "No había agua para salvar nuestro edificio".

INVESTIGAN LA CAUSA DEL INCENDIO

El jueves, agentes de policía registraron la empresa de mantenimiento de edificios responsable de la urbanización, incautándose de documentos.

El Gobierno identificó al contratista registrado del complejo como Prestige Construction and Engineering Company Limited. Prestige no contestó a las repetidas llamadas en busca de comentarios.

La policía se incautó de documentos de licitación, una lista de empleados, 14 computadores y tres teléfonos móviles durante la redada en la oficina de Prestige, añadió el Gobierno.

"Tenemos razones para creer que los responsables de la empresa cometieron una negligencia grave, lo que provocó este accidente e hizo que el fuego se propagara sin control, causando numerosas víctimas", dijo la superintendente de la policía, Eileen Chung.

La policía detuvo a dos directores y a un asesor de ingeniería de Prestige Construction como sospechosos de homicidio involuntario por el incendio, añadió.

Asimismo indicó que, además de la malla protectora y los revestimientos de plástico de los edificios, que según ellos podrían no cumplir las normas contra incendios, encontraron material de espuma sellando algunas ventanas de un edificio no afectado, instalado en trabajos de mantenimiento desde hacía un año.

La oficina de desarrollo de la ciudad también ha debatido la sustitución gradual de los andamios de bambú en el centro financiero asiático por andamios metálicos como medida de seguridad.

El presidente chino, Xi Jinping, instó a realizar un "esfuerzo sin cuartel" para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas, según informó la cadena estatal CCTV.

Los dirigentes del Gobierno de Hong Kong y del Partido Comunista de China se apresuraron a mostrar que concedían la máxima importancia a una tragedia que se considera una prueba potencial del control de Pekín sobre la ciudad.

Los elevadísimos precios de la propiedad en Hong Kong han sido durante mucho tiempo un detonante de descontento y la tragedia podría avivar el resentimiento hacia las autoridades a pesar de sus esfuerzos por reforzar el control político y de la seguridad nacional, según los analistas.

LLAMAS VIVAS

Imágenes de video desde el lugar de los hechos mostraban el jueves cómo las llamas seguían vivas en al menos dos de las torres de 32 pisos. Las autoridades dijeron que sofocaron el fuego en cuatro de los siete bloques afectados, y que las del resto están bajo control.

"Compramos en este edificio hace más de 20 años. Todas nuestras pertenencias estaban en este edificio, y ahora que se ha quemado todo, ¿qué nos queda?", se preguntaba un residente de 51 años apellidado Wan.

Una aplicación en internet mostraba informaciones de personas desaparecidas enviadas a través de un documento de Google vinculado que detallaba los residentes de torres y habitaciones individuales.

Incluye descripciones como "suegra de unos 70 años, desaparecida" o "un chico y una chica" o "azotea: varón de 33 años". Una descripción dice simplemente "Piso 27, habitación 1: Está muerto". Reuters no pudo verificar de forma independiente la información de la aplicación.

(1 dólar = 7,7779 dólares hongkoneses)

(Reporte de Joyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang, Anne Marie Roantree, Clare Jim, Greg Torode, Farah Master y James Pomfret en Hong Kong; reporte adicional de Karen Lema en Manila y Stanley Widianto en Yakarta; escito por Lincoln Feast, Michael Perry, Saad Sayeed y Keith Weir; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)