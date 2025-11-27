ACTUALIZA: Fiscal general de México presenta renuncia a su cargo

(Actualiza con detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 27 nov (Reuters) - El fiscal general de México, Alejandro Gertz, presentó el jueves la renuncia a su cargo, dijeron dos fuentes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que solicitaron el anonimato.

La renuncia del abogado de 86 años debe ser aprobada por el Senado mexicano, que se disponía a sesionar la tarde del jueves.

Gertz, quien se ha desempeñado como fiscal general desde 2019, fue nombrado originalmente para un mandato de nueve años, que concluiría en 2028.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia de prensa diaria del jueves que había recibido una carta del Senado sobre la posible renuncia de Gertz, la estaba revisando y que proporcionaría una actualización el viernes. (Reporte de Diego Oré)