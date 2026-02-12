ACTUALIZA-Fiscal General de Venezuela espera que ley de amnistía lleve a un "país pacificado"

Por Vivian Sequera y Julia Symmes Cobb

CARACAS, 11 feb (Reuters) - El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, afirmó el miércoles que espera que un proyecto de Ley de Amnistía, cuya aprobación legislativa se espera en breve, resulte en un país 100 por ciento pacificado y que logre beneficiar a todos los factores, tanto gubernamentales y opositores porque es "para la reconciliación y la pacificación"

"¿Qué hubiera ocurrido si la respuesta a lo que pasó el 3 de enero hubiera sido otra a la que ha dado la doctora Delcy Rodríguez como presidenta encargada? Ella lo que ha abierto es la compuerta del diálogo", dijo Saab en una entrevista con Reuters consultado sobre el texto que debate la Asamblea Nacional.

Una Ley de Amnistía general fue propuesta por Rodríguez a fines de enero y recibió la primera, de las dos aprobaciones legislativas requeridas por las normas venezolanas, el pasado 5 de febrero.

La presidenta encargada Rodríguez, quien asumió el poder el mes pasado tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, ha cedido a las exigencias de la administración de Donald Trump sobre las ventas de petróleo y la excarcelación de más de 430 personas que grupos de derechos humanos clasifican como presos políticos, como parte de la normalización de las relaciones entre ambos países.

El texto oficial, conocido posterior al visto bueno legislativo, propone una amnistía limitada para personas condenadas o acusadas de delitos políticos, un proyecto de ley mucho menos generoso que el borrador compartido con los legisladores y visto por Reuters la semana pasada.

La versión aprobada de la ley no se leyó en su totalidad en la legislatura, encabezada por el hermano de Rodríguez, Jorge Rodríguez. El fin de semana pasado fue publicado el texto y una planilla de sugerencias al proyecto en la página de internet de la Asamblea Nacional.

"Las autoridades que estamos en el Estado hemos apostado al perdón, a la conciliación, a la pacificación, al diálogo y no a la venganza y a la revancha", dijo Saab, quien en el pasado ha dicho que en Venezuela no existen presos políticos y en la entrevista del miércoles aseguró que hay personas que están o han estado detenidas por estar "utilizando la política al margen de lo que implica la Constitución y la Ley. Por eso fueron procesados. Es decir, yo los llamo presos".

Consultado si el proyecto contempla el retiro de solicitudes de captura internacional de Interpol o la reparación a víctimas, entre otros beneficios, el Fiscal General dijo que "no te lo puedo responder, eso tú lo conocerás cuando esté aprobada la ley"

Grupos no gubernamentales han expresado sus dudas sobre el proyecto, al destacar temas como que no contempla fondos para reparación y no aclara exactamente cómo se aplicaría. Además, resaltan que el proyecto no debe incluir fechas o años específicos, más allá del paso que cubre, pues "resultan excluyentes y desconocen el carácter continuo de la persecución política" en Venezuela. (Por Vivian Sequera y Julia Symmes Cobb)