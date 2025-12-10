ACTUALIZA Fiscales de EE. UU. deciden retirar cargos por soborno en el fútbol contra exejecutivo de Fox

(Actualiza con detalles)

Por Jasper Ward y Jack Queen

WASHINGTON, 10 de diciembre (Reuters) - Fiscales federales de Estados Unidos han decidido retirar los cargos contra un exejecutivo de Fox y una empresa argentina de marketing deportivo, condenados por intentar sobornar a funcionarios del fútbol a cambio de lucrativos contratos de retransmisión, según un documento judicial.

El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, Joseph Nocella Jr., escribió el martes una carta al juez que supervisaba el caso, en la que afirmaba que retirar los cargos contra Hernán López era "en interés de la justicia".

López fue uno de los más de 40 acusados en una amplia investigación del departamento de Justicia de Estados Unidos, revelada en 2015, sobre la corrupción en el fútbol, que incluyó a la FIFA, el organismo rector de este deporte a nivel mundial.

Los fiscales afirmaron que López, exdirector ejecutivo de Fox International Channels, conspiró para sobornar a funcionarios de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) con el fin de obtener los derechos del torneo de clubes más popular del continente, la Copa Libertadores.

La decisión de desestimar el caso se produce meses después de que un tribunal de apelación restableciera la condena de 2023 contra López.

Un juez federal había dictaminado que la condena de López no podía mantenerse porque la ley federal que aborda el fraude electrónico en servicios honestos no se aplicaba al presunto soborno comercial extranjero.

(Reporte de Jasper Ward y Jack Queen; Edición en español de Daniela Desantis)