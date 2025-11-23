ACTUALIZA Florentino Pérez dice que el Real Madrid estudia abrirse a inversores externos

(Agrega citas, detalles y contexto; añade autores)

Por Fernando Kallas, Andrés González y Charlie Devereux

MADRID, 23 nov (Reuters) -

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dijo el domingo que el club está evaluando la creación de una filial que permitiría a inversores externos comprar una participación de alrededor del 5% en el club de fútbol más valioso del mundo.

Los socios del equipo "merengue" serán invitados a votar sobre la propuesta, que requeriría un cambio en los estatutos en una asamblea general extraordinaria en un futuro próximo, dijo Pérez en la asamblea anual.

También comentó que el actual modelo de propiedad por los socios se mantendrá intacto y que ser socio tendrá ahora "un valor tangible y real".

", dijo Pérez a los socios en un discurso de una hora interrumpido repetidamente por aplausos.

", señaló.

Al igual que escuadras españolas como el Fútbol Club Barcelona, el Athletic de Bilbao y el Osasuna, el Real Madrid es un club de socios. Unos 2.000 de sus socios son seleccionados como delegados para la asamblea anual, en la que pueden elegir al presidente, revisar las cuentas anuales y votar para cambiar sus estatutos.

La iniciativa de abrir la propiedad a inversores externos se conoce tras el acuerdo alcanzado este mes por el Atlético de Madrid, gran rival capitalino del Real Madrid, con el fondo estadounidense Apollo para convertirse en accionista mayoritario, la última incursión en el fútbol de firmas de capital riesgo atraídas por los flujos de ingresos estables y predecibles de este deporte.

El Real Madrid es el único club del fútbol mundial que ha registrado ingresos superiores a los 1.000 millones de euros (US$1.200 millones), según Deloitte. Los ingresos de la temporada 2024/2025 crecieron hasta los 1.190 millones de euros, mientras que los ingresos netos después de impuestos aumentaron un 56%, a 24,3 millones de euros, dijo Pérez el domingo.

Con US$6.750 millones, el club tiene el valor más alto del fútbol mundial, según la revista de negocios Forbes.

No obstante, Pérez ha dicho que el modelo de socios les frena, sobre todo a la hora de competir en el mercado de fichajes con clubes europeos rivales como el Paris Saint Germain, el Manchester City o el Chelsea, propiedad de fondos de capital riesgo, multimillonarios o Estados ricos en petróleo.

El Real Madrid ha liderado la iniciativa de crear una Superliga europea, con el argumento de Pérez de que sería una forma de que el club siguiera siendo competitivo.

En la asamblea del año pasado, Pérez abordó la idea de celebrar un referéndum sobre la reorganización de la estructura de propiedad del club para protegerse "de las amenazas a las que nos enfrentamos", al tiempo que subrayó que el club seguirá siendo propiedad de sus socios.

Según los estatutos del Real Madrid, el club está obligado a celebrar una asamblea extraordinaria para cambiar los estatutos y su estructura. El Real Madrid ya tiene acuerdos con firmas de capital riesgo estadounidenses.

En 2022 llegó a un acuerdo con Sixth Street por el que recibiría 360 millones de euros a cambio de ceder los derechos para desarrollar y explotar nuevos negocios durante 20 años en el estadio Santiago Bernabéu.

