ACTUALIZA FMI renueva línea de crédito flexible para México; advierte economía local sigue débil

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov (Reuters) - El Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó una línea de crédito flexible (LCF) a dos años para México por unos US$24.000, y advirtió que la actividad económica local permanece débil, limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria aún restrictiva.

El Fondo informó en un comunicado que la aprobación de la LCF por parte de su directorio ejecutivo tuvo lugar el jueves por un monto equivalente a unos 17.825 millones de derechos especiales de giro. Se trata del undécimo acuerdo de esa clase de crédito con México desde 2009, detalló.

"La actividad económica en México sigue siendo débil, limitada por la necesaria consolidación fiscal y una política monetaria aún restrictiva, así como por el efecto amortiguador de las tensiones comerciales", afirmó el FMI en el comunicado.

Sin embargo, destacó que la economía ha demostrado resiliencia y estabilidad frente a una mayor incertidumbre externa, en parte gracias a sus sólidas políticas macroeconómicas y marcos de política institucional.

Entre otras cosas, puso como ejemplo "un régimen de tipo de cambio flexible, un marco creíble de metas de inflación, una ley de responsabilidad fiscal y un sector financiero bien regulado", explicó.

El Producto Interno Bruto (PIB) mexicano mostró en el tercer trimestre un declive de un 0,3%, después de dos periodos continuos de ligero crecimiento, de acuerdo con cifras desestacionalizadas preliminares del instituto de estadística publicadas a fines de octubre.

La Secretaría de Hacienda local se hizo eco del anuncio del FMI más tarde el viernes en un comunicado en el que dijo que "las autoridades mexicanas refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad y a un crecimiento económico sostenible e incluyente". (Reporte de Raúl Cortés Fernández y Ana Isabel Martínez)