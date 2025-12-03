ACTUALIZA - Glencore reiniciará operación de mina de cobre Alumbrera en Argentina

(Actualiza con citas, información)

BUENOS AIRES, 3 dic (Reuters) - La minera Glencore anunció el miércoles la reapertura de la mina de cobre Alumbrera, la última en producir el metal rojo en Argentina, que cerró en 2018.

Glencore, con sede en Suiza, informó en un comunicado que la reactivación de las operaciones en Alumbrera, ubicada en la provincia norteña de Catamarca, será hacia fines de 2026, previendo el inicio de su producción para el primer semestre de 2028.

"La decisión de reanudar la operación (...) se basa en el contexto de un régimen fiscal robusto, que brinda un mayor apoyo a la inversión en la industria minera argentina, además del aumento sostenido de precios del cobre y el oro, y en las perspectivas positivas para ambas materias primas", indicó.

Una vez que se obtengan todos los permisos y se encuentre plenamente operativa, se espera que Alumbrera produzca alrededor de 75.000 toneladas de cobre, 317.000 onzas de oro y 1.000 toneladas de molibdeno durante los cuatro años de operación.

Argentina no produce cobre, un mineral clave para la transición energética, desde el cierre de Alumbrera, pero tiene proyectos de clase mundial con un enorme potencial.

Glencore tiene otros dos proyectos en Argentina: MARA, propietaria del yacimiento Agua Rica, ubicado cerca del lugar donde opera Alumbrera, y El Pachón, en la provincia de San Juan.

"Más allá de los resultados económicos del reinicio de Alumbrera considerado de manera independiente, el mismo resulta un facilitador natural para MARA", dijo Martín Pérez de Solay, presidente ejecutivo de Glencore Argentina, en el comunicado, al destacar, entre otros beneficios, la logística de transporte.

Glencore había solicitado en agosto pasado la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de Agua Rica, un proyecto dentro de MARA, y para El Pachón. El RIGI es una iniciativa del gobierno del libertario Javier Milei que busca atraer inversiones y ofrece beneficios fiscales y jurídicos, entre otros.

En agosto,

Pérez de Solay

había dicho que sus proyectos El Pachón y Agua Rica podrían producir 1 millón de toneladas de cobre en un plazo de 10 a 15 años.

El anuncio de Glencore fue celebrado el miércoles por autoridades del gobierno y de empresarios del sector en el marco del evento "Argentina Oro, Plata y Cobre 2025" que se desarrolla en Buenos Aires hasta el jueves y organiza Panorama Minero.

"Es una buena noticia", dijo el Secretario de Minería, Luis Lucero, en un evento organizado por Panorama Minero en Buenos Aires, en el que Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), lo consideró "un hito trascendente".

