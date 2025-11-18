ACTUALIZA: Gobierno argentino dice recorta impuestos a exportaciones de petróleo convencional

Buenos Aires, 18 de noviembre (Reuters) - El Gobierno argentino dijo el martes que quitará las retenciones al petróleo convencional de la provincia sureña de Chubut para fomentar el desarrollo del sector y que la medida podría extenderse a otras provincias del país.

"Para fomentar el desarrollo del sector y generar previsibilidad, el Gobierno Nacional modifica el esquema de derechos de exportación del crudo convencional", dijo el ministro de Economía, Luis Caputo, en su cuenta de X.

Las grandes empresas petroleras que operan en Argentina, lideradas por YPF, han focalizado sus inversiones en el desarrollo del petróleo no convencional, sobre todo en la formación Vaca Muerta, que es la cuarta reserva de petróleo de esquisto del mundo. YPF, empresa bajo control estatal, llevó adelante un proceso por el cual se desprendió de todas sus áreas convencionales.

La producción del petróleo convencional representa el 35% de la producción total, mientras que el no convencional es el restante 65%.

Argentina exportó en septiembre US$967 millones entre combustibles y energía, y registró un superávit en la balanza comercial energética por US$776 millones, según datos oficiales.

En los primeros nueve meses del presente año, el superávit comercial del sector alcanzó los US$5.368 millones, levemente por debajo de los US$5.668 millones registrados en todo 2024.

