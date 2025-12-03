ACTUALIZA Goldman Sachs sube a US$10.710 por tonelada previsión para cobre LME en primer semestre

(Actualiza con más informaciones)

3 dic (Reuters) - Goldman Sachs elevó el miércoles su previsión para el precio promedio del cobre LME durante el primer semestre de 2026 a US$10.710 por tonelada métrica, frente a los US$10.415 anteriores.

"El cobre es nuestro metal industrial 'favorito', ya que el limitado crecimiento de la oferta minera y el crecimiento estructural de la demanda de infraestructura de red y energía mueven el mercado hacia el equilibrio en 2026, desde el exceso de oferta en 2025", dijo el banco en una nota.

También señaló que las mayores primas fuera de Estados Unidos y las conversaciones con los comerciantes físicos apuntan a una reaceleración mayor de lo esperado de los flujos de cobre en Estados Unidos en el primer semestre de 2026 antes de un arancel potencial, lo que debería apretar aún más el mercado fuera.

El cobre de referencia a tres meses de la Bolsa de Londres (LME), subía un 1,8% a US$11.347 la tonelada métrica en las operaciones oficiales de apertura, tras tocar un máximo histórico de US$11.434,50.

Goldman añadió que considera que el precio del aluminio en la LME descenderá hasta los US$2.350 por tonelada en el cuarto trimestre de 2026, ya que los precios actuales animan a los productores a aumentar la producción, especialmente en Indonesia, a un ritmo que puede superar el crecimiento real de la demanda.

"La posible sustitución del aluminio por el acero en el sector del automóvil aumenta el riesgo a la baja", señala la nota.

El fuerte crecimiento de la oferta, principalmente como resultado de las inversiones chinas en el extranjero, impulsa las previsiones bajistas de Goldman para el aluminio, el litio y el mineral de hierro.

El banco prevé que los precios del aluminio, el litio y el mineral de hierro bajen un 18%, un 23% y un 17%, respectivamente, respecto a los precios al contado a finales de 2026.

(Reporte de Anjana Anil en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida y Natalia Ramos)