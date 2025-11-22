ACTUALIZA Grupo religioso nigeriano calcula que 315 personas fueron secuestradas en una escuela

(Agrega citas, detalles y contexto)

MAIDUGURI, Nigeria, 22 nov (Reuters) - La Asociación Cristiana de Nigeria aumentó el sábado a 315 su estimación del número de alumnos y profesores secuestrados en una escuela católica el viernes, frente a una estimación anterior de 227.

La agrupación afirmó que, tras una verificación, se descubrió que otros 88 estudiantes fueron capturados tras intentar escapar.

"Ahora son 303 estudiantes (y) 12 profesores, con lo que el número total de personas secuestradas asciende a 315", señaló en un comunicado.

La situación de seguridad de Nigeria ha estado bajo un mayor escrutinio desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con una acción militar en el país de África Occidental por el trato que reciben los cristianos.

El Gobierno de Nigeria afirma que las afirmaciones de Trump de que los cristianos sufren persecución son una tergiversación de los complejos problemas de seguridad del país. (Reporte de Adewale Kolawole; escrito por Alexander Winning; editado en español por Carlos Serrano)