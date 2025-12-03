ACTUALIZA: Hamás dice que entregará el cadáver de un rehén en Gaza

(Cambia redacción, agrega más informaciones, actualiza título)

JERUSALÉN, 3 dic (Reuters) -

Hamás dijo que entregaría el cuerpo de un rehén el miércoles, después de que los servicios forenses israelíes concluyeran que los restos devueltos un día antes no eran de uno de los dos últimos rehenes fallecidos.

La entrega de los cuerpos de los dos últimos rehenes en Gaza completaría una condición clave de la parte inicial del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra de Gaza.

Hamás dijo que entregaría el cuerpo a las 17:00 hora local (13:00 GMT).

El brazo armado del movimiento Jihad Islámica Palestina, aliado de Hamás, las Brigadas Al Quds, dijo que había realizado una búsqueda en el norte de Gaza, junto con un equipo de la Cruz Roja.

El grupo dijo posteriormente que había encontrado un cadáver, pero no dijo cuál de los dos rehenes fallecidos creía que era.

Los dos rehenes son el policía israelí Ran Gvili y el tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos secuestrados durante el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó dos años de guerra devastadora en Gaza.

La búsqueda se produjo poco después de que el Centro Nacional de Medicina Forense de Israel concluyera que los restos entregados por Hamás el martes no eran los de los dos últimos rehenes de Gaza, según informó la oficina del primer ministro israelí.

Las fuerzas israelíes dijeron que habían enviado los restos, que calificaron de "hallazgos", para su examen forense.

"Los hallazgos traídos ayer para su examen desde la Franja de Gaza no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos", dijo la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu en un comunicado el miércoles.

Hamás había entregado los restos a la Cruz Roja, con sede en Ginebra, que ha actuado como intermediaria entre los grupos militantes de Gaza e Israel durante toda la guerra.

(Reporte de Alexander Cornwell y Maayan Lubell; edición de Muralikumar Anantharaman y Clarence Fernandez; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y Natalia Ramos)