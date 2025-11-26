ACTUALIZA HBX Group aumenta sus pérdidas anuales y prevé una recuperación en 2026

26 nov (Reuters) - La empresa española de tecnología de viajes HBX Group reportó el miércoles unas pérdidas anuales mucho mayores en el conjunto del año, tras unos primeros meses tumultuosos en los que cambió dos veces sus perspectivas.

La pérdida neta de la empresa se situó en 69,5 millones de euros (US$80,6 millones) hasta septiembre, frente a una pérdida de 23,9 millones de euros hace un año.

HBX ha tenido problemas para convencer a los inversores tras ampliar y luego recortar sus previsiones para 2025 en dos trimestres consecutivos, lo que atribuyó a perturbaciones macroeconómicas y geopolíticas y a un dólar estadounidense más débil.

Sus ingresos anuales crecieron alrededor de un 4%, hasta 720 millones de euros, alcanzando el extremo inferior de su rango de previsión actualizado.

HBX, que compra alojamientos hoteleros, alquileres de coches y otros productos y los revende al por mayor a agencias de viajes y minoristas, dijo que esperaba que sus ingresos y EBITDA ajustado crecieran entre un 2% y un 7% en el año fiscal 2026.

"El entorno macroeconómico volátil que predominó en la segunda mitad del ejercicio fiscal 2025 ha comenzado a estabilizarse, con señales de condiciones de mercado más estables desde el inicio del ejercicio fiscal 2026", dijo la empresa.

Tras un debut deslucido en la bolsa española en febrero, las acciones de HBX experimentaron fuertes movimientos en ambas direcciones relacionados con los cambios de perspectivas. Desde el último desplome en julio,

(US$1 = 0,8626 euros)

(Información de Javi West Larrañaga y Gemma Guasch en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia y María Bayarri Cárdenas)