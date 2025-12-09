ACTUALIZA: Hijo de Bolsonaro confirma su candidatura presidencial y califica la decisión de "irreversible"

(Actualiza con cita, detalles y contexto)

SAO PAULO, 9 dic (Reuters) - El senador brasileño Flavio Bolsonaro dijo el martes que su decisión de postular a la presidencia en 2026 es "irreversible", reafirmando su reto al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tras haber insinuado durante el fin de semana que podría dar un paso al costado.

El legislador habló con periodistas después de visitar a su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en la cárcel, donde cumple una condena de 27 años por planear un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante Lula.

"Le dije que esta candidatura es irreversible", dijo el senador Bolsonaro. "Y en sus propias palabras, 'no daremos marcha atrás.' Ahora es el momento de hablar con la gente para que podamos tener a las personas adecuadas de nuestro lado".

El senador anunció por primera vez el viernes que su padre lo respaldaba para una carrera presidencial, sacudiendo a los mercados que habían apostado por un candidato más experimentado y favorable al mercado como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, para que consolidara el apoyo en la derecha.

Freitas dijo el lunes que apoyaría a Bolsonaro hijo.

El legislador dio las gracias a Freitas y dijo que entendía la reacción del mercado por la "preocupación" de que Lula pueda seguir en el cargo otros cuatro años, pero añadió que su candidatura ganaría ahora tracción para desafiar al líder izquierdista.