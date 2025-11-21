ACTUALIZA IAG confirma su interés por comprar una participación en la aerolínea portuguesa TAP

(Agrega detalles, citas y contexto)

LONDRES, 21 nov (Reuters) -

IAG, propietaria de Iberia y British Airways, mostró interés para comprar una participación en la aerolínea de bandera portuguesa TAP, pero dijo que sería necesario abordar algunas cuestiones antes de estar dispuesta a invertir.

IAG es la tercera compañía aérea que muestra formalmente su interés por la privatización de TAP, uniéndose a sus competidores europeos Air France-KLM y la alemana Lufthansa.

Un portavoz de IAG confirmó el viernes que la aerolínea ha presentado una declaración de interés al grupo estatal Parp

ública, "en relación con el proceso del Gobierno portugués para la privatización parcial de TAP".

"Sin embargo, habría que abordar varias condiciones antes de que IAG pudiera proponer una inversión", añadió el portavoz.

PORTUGAL QUIERE VENDER UNA PARTICIPACIÓN DEL 44,9%

Portugal relanzó en julio la privatización de TAP, que lleva mucho tiempo aplazada, con la intención de vender un 44,9% de las acciones a una compañía aérea capaz de impulsar la escala y la competitividad globales de la empresa, y ofrecer otro 5% a los empleados de TAP.

Los activos más atractivos de TAP son sus conexiones con Brasil, los países africanos de habla portuguesa y Estados Unidos desde su centro de Lisboa, que el Gobierno quiere mantener y ampliar.

"Creemos que TAP tiene un potencial significativo dentro de IAG. Nuestro modelo descentralizado ofrece márgenes líderes en el sector y se ajusta a la ambición del Gobierno portugués de proteger TAP", dijo IAG en un comunicado.

Una de las críticas más citadas por los analistas sobre la posible oferta de IAG es que el centro de Lisboa está muy cerca de la base de Madrid de Iberia, la aerolínea española propiedad de IAG.

A largo plazo, esto podría significar que IAG podría desviar rutas de Lisboa a Madrid, reduciendo la importancia del centro de operaciones en Portugal.

Sin embargo, IAG afirma que su trayectoria demuestra cómo invierte "para fortalecer nuestras aerolíneas, lo que beneficia a los clientes, los empleados, las economías locales y los accionistas".

(Información de Sarah Young y Sérgio Gonçalves; edición de Paul Sandle y Conor Humphries; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)