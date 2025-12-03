ACTUALIZA: Inditex inicia el cuarto trimestre con las ventas al alza

(Agrega detalles y comentarios de analistas, agrega autora)

Por Helen Reid

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Inditex, propietaria de Zara, dijo que las ventas crecieron un 10,6% en moneda constante en el inicio de su cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas para el período de noviembre que incluye las cruciales ventas del "Black Friday".

El gigante español, valorado en US$178.000 millones, también informó el miércoles de unas ventas de 9.800 millones de euros (US$11.410 millones) en su tercer trimestre finalizado el 31 de octubre, por encima de los 9.690 millones de euros esperados por los analistas según una estimación de LSEG.

Los resultados de Inditex, considerado un referente para el sector mundial de la moda rápida, ofrecen una primera visión de la evolución del "Black Friday", un fin de semana clave para el sector minorista. El fuerte crecimiento de las ventas en el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre en comparación con hace un año supuso una aceleración de la tasa de crecimiento del tercer trimestre (ajustada al cambio de divisas) del 8,4%, una señal alentadora para el periodo de noviembre a enero, que es el mayor en términos de ingresos.

Aunque Inditex no ofreció el miércoles un desglose por regiones, la fortaleza de la economía española podría estar proporcionando un impulso al minorista, que obtiene alrededor del 20% de sus ingresos en su país de origen, dijo William Woods, analista de Bernstein.

"España ha estado fenomenal; la economía española está funcionando y la gente está comprando más ropa", dijo.

El fuerte crecimiento de Inditex en el tercer trimestre se produjo a pesar del inusual clima cálido de octubre en muchas partes de Europa, que probablemente lastró las ventas de artículos de otoño e invierno boreales de mayor precio, como chaquetas y abrigos.

Después de casi tres años de fuertes subidas, la cotización de Inditex se ha estancado ante la preocupación de los inversores por la ralentización del crecimiento de las ventas. La acción ha bajado un 1% desde principios de año.

(1 dólar = 0,8587 euros)

(Información de Helen Reid; edición de Jesús Calero y Muralikumar Anantharaman; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Benjamín Mejías Valencia)