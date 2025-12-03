ACTUALIZA Inditex inicia la temporada de invierno boreal con ventas al alza

(Añade detalles)

LONDRES, 3 dic (Reuters) - Inditex, propietaria de Zara, dijo que las ventas crecieron un 10,6% en moneda constante en el inicio de su cuarto trimestre, superando las expectativas de los analistas para el período de noviembre que incluye las cruciales ventas del "Black Friday".

El gigante español, valorado en US$178.000 millones, también informó el miércoles de unas ventas de 9.800 millones de euros en su tercer trimestre finalizado el 31 de octubre, por encima de los 9.690 millones de euros esperados por los analistas según una estimación de LSEG.

Los resultados de Inditex, considerado un referente para el sector mundial de la moda rápida, ofrecen una primera visión del éxito que tuvo para los minoristas el fin de semana clave de ventas del "Black Friday".

El fuerte crecimiento de las ventas en el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre en comparación con hace un año supuso una aceleración de la tasa de crecimiento ajustada a divisa de nueve meses del 6,2%, una señal alentadora para el cuarto trimestre, su mayor en términos de ingresos.

(US$1 = 0,8587 euros)

(Información de Helen Reid; edición de Jesús Calero; editado en español por Patrycja Dobrowolska)