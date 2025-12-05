ACTUALIZA Inflación en Chile avanza 0,3% en noviembre: agencia INE

(Agrega detalles)

SANTIAGO, 5 dic (Reuters) - Chile anotó una inflación del 0,3% en noviembre empujada por aumentos en los rubros de transporte, así como vestuario y calzado, informó el viernes el estatal Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En doce meses, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) avanzó un 3,4%, dentro del rango de tolerancia del Banco Central de entre 2 y 4%. "Nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, tres presentaron incidencias negativas y una registró nula incidencia", dijo en un comunicado.

En productos, el transporte aéreo internacional subió un 28,6%, los quesos un 4% y el pan un 1,6%.

El Banco Central ha mantenido su tasa referencial de interés en 4,75% y en su informe macroeconómico postergó su proyección de convergencia de la inflación a la meta del 3% para el tercer trimestre del 2026.

(Reporte de Aída Peláez Fernández y Natalia Ramos)