ACTUALIZA Inflación general de México sube más de lo esperado en primera mitad de noviembre

(Añade datos)

CIUDAD DE MÉXICO, 24 nov (Reuters) - La inflación general de México repuntó en la primera mitad de noviembre por encima de las expectativas, después de dos quincenas en declive, en momentos en que el mercado apuesta a un nuevo recorte de la tasa de interés clave por parte del banco central antes de terminar el año. El Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en un 3.61% a tasa interanual, de acuerdo con cifras divulgadas el lunes por el instituto nacional de estadística, Indec. MXCPIA=ECI Especialistas anticipaban que avanzara a un 3.56%, según un sondeo de Reuters. Por su parte, la inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, se situó en 4.32% a nivel interanual, en línea con las estimaciones de analistas. MXCCPI=ECI

Banco de México, que tendrá su próxima decisión de política monetaria el 18 de diciembre, redujo a inicios de noviembre la tasa referencial por undécima vez consecutiva para ubicarla en un 7.25% y dejó abierta la puerta para recortar nuevamente los tipos de interés. (Reporte de Ricardo Figueroa, Aida Peláez-Fernández y Raúl Cortés Fernández)