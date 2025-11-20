ACTUALIZA Irak jugará con Bolivia o Surinam en repechaje intercontinental en busca de pasaje a Mundial 2026

(Actualiza con detalles)

ZÚRICH, 20 nov (Reuters) - Irak se enfrentará a Bolivia o Surinam en busca de la clasificación al Mundial 2026, tras el sorteo del repechaje intercontinental celebrado el jueves para decidir las llaves que determinarán las dos plazas en juego para el torneo.

Por su parte, la República Democrática del Congo esperará al ganador del choque entre Nueva Caledonia y Jamaica en la otra llave.

Los seis equipos de cinco confederaciones disputarán el torneo en Guadalajara y Monterrey en marzo.

Los cabezas de serie, Irak y la República Democrática del Congo, pasaron directamente a las dos finales del play-off.

Irak intenta clasificarse para la Copa del Mundo por primera vez desde su debut en 1986. El equipo de Graham Arnold llegó a la repesca de forma dramática al vencer a los Emiratos Árabes Unidos con un penalti en el minuto 17 del tiempo de descuento, logrando una victoria global de 3-2.

Bolivia terminó séptima en la fase de clasificación sudamericana, sellando su pase a la repesca con una victoria 1-0 como local sobre Brasil en la última jornada. Buscará jugar su primer Mundial desde 1994.

Congo mantuvo vivas sus esperanzas de clasificarse para el Mundial al imponerse a Nigeria por 4-3 en los penales tras empatar 1-1 en la prórroga, ganando así la repesca africana. Jamaica no consiguió la victoria necesaria sobre Curazao para clasificarse directamente, lo que llevó a Steve McClaren a dimitir como seleccionador a pesar de alcanzar la repesca.

A continuación, el sorteo del repechaje para el torneo del próximo año, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

LLAVE A

Semifinal 1: Nueva Caledonia vs Jamaica

Final: República Democrática del Congo vs Ganador de la SF1

LLAVE B

Semifinal 2: Bolivia vs Surinam

Final: Irak vs Ganador de la SF2 (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)