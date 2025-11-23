ACTUALIZA Israel mata al jefe militar de Hezbolá en un ataque en Beirut

(Agrega detalles, citas y contexto; añade procedencia)

BEIRUT/JERUSALÉN, 23 de noviembre (Reuters) -

Israel atacó el domingo al grupo Hezbolá, en un ataque en el sur de Beirut, según informó el ejército israelí, a pesar de la tregua firmada hace un año con la mediación de Estados Unidos. El ataque, el primero en varios meses en los suburbios de la capital libanesa, tuvo como objetivo al jefe en funciones del Estado Mayor de Hezbolá, Ali Tabtabai, dijo el ejército en un comunicado.

Hezbolá, que cuenta con el apoyo de Irán, no confirmó de inmediato su muerte, aunque un alto cargo, Mahmoud Qmati, confirmó que una figura central del grupo había sido atacada.

Hablando cerca del edificio bombardeado en el suburbio de Haret Hreik, dijo que el ataque israelí cruzó una "línea roja". Qmati señaló que la dirección de Hezbolá decidirá ahora si responde y cómo lo haría.

Estados Unidos impuso sanciones a Tabtabai en 2016, identificándolo como un líder clave de Hezbolá y ofreciendo una recompensa de hasta US$5 millones por información sobre su paradero.

El comunicado militar israelí dijo que Tabtabai "comandaba la mayoría de las unidades de Hezbolá y trabajó duro para restaurarlas y prepararlas para la guerra contra Israel".

Según el Ministerio de Salud libanés, el ataque dejó cinco muertos y 28 heridos. Impactó contra un edificio de varias plantas, haciendo que los escombros se estrellaran contra los autos que circulaban por la calle principal. La gente salió corriendo de sus departamentos por miedo a nuevos bombardeos, según un periodista de Reuters.

Tras el ataque, el presidente libanés, Joseph Aoun, instó a la comunidad internacional a intervenir para detener los ataques israelíes.

El ataque se produjo una semana antes de que el papa León aterrice en Líbano en su primer viaje al extranjero, y muchos libaneses esperaban que la visita pudiera ser una señal de que el país se encamina hacia tiempos mejores.

El alto el fuego de noviembre de 2024 debía poner fin a un año de enfrentamientos entre Hezbolá y el ejército israelí, desencadenados por el lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá contra puestos israelíes un día después del ataque del 7 de octubre de 2023 de su aliado palestino Hamás.

Sin embargo, desde la tregua, Israel ha seguido atacando Líbano casi a diario, golpeando lo que dice que son depósitos de armas de Hezbolá, combatientes y esfuerzos del grupo por reconstruirse. Estos ataques se han intensificado en las últimas semanas.

"No permitiremos que Hezbolá, la organización terrorista, recupere su fuerza y amenace a Israel desde ningún lugar de Líbano", declaró a la prensa el portavoz del Gobierno israelí, Shosh Bedrosian, tras el ataque.

Preguntado sobre si Israel avisó a Estados Unidos antes de llevar a cabo el ataque, Bedrosian dijo que Israel toma las decisiones de forma independiente.

(Reporte de Laila Bassam, Maya Gebeily, Jaidaa Taha, Ahmed Tolba, Alexander Cornwell y Pesha Magid; escrito por Jaidaa Taha; editado en español por Carlos Serrano)