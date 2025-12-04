ACTUALIZA Israel podrá participar en el Festival de Eurovisión de 2026

(Actualiza con detalles; cambia redacción)

GINEBRA, Suiza, 4 dic (Reuters) - Israel consiguió el jueves el visto bueno para participar en el Festival de Eurovisión 2026 porque el organismo encargado de la organización decidió no convocar a una votación sobre el asunto, pese a las amenazas de boicot de algunos países por la guerra en Gaza.

Inmediatamente después del anuncio, la cadena neerlandesa Avrotros comunicó que se retiraba del concurso, lo que significa que Países Bajos no competirá en el certamen que atrae a millones de telespectadores de todo el mundo.

La cadena irlandesa RTE dijo que el país no participará ni transmitirá el concurso musical del próximo año. Otras organizaciones televisivas, como Radio Televisión Española, habían amenazado con boicotear el certamen si se incluía a Israel, por la enorme cantidad de muertos en Gaza y porque le acusan de incumplir las normas destinadas a proteger la neutralidad del concurso.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) informó que sus miembros aprobaron por abrumadora mayoría nuevas normas destinadas a disuadir a los Gobiernos y a terceros de promocionar desproporcionadamente canciones para influir en los votantes, tras las acusaciones de que Israel impulsó injustamente a su participante de este año.

"Esta votación significa que todos los miembros de la UER que deseen participar en el Festival de Eurovisión 2026 y acepten cumplir las nuevas normas podrán hacerlo", dijo la UER.

El asunto ha dividido fuertemente a los participantes en el concurso, que tiene un historial de enredos en rivalidades nacionales, asuntos internacionales y votaciones políticas.

El organismo de radiodifusión holandés dijo que había llegado a la conclusión de que "en las circunstancias actuales, la participación no puede conciliarse con los valores públicos que son fundamentales para nuestra organización".

Alemania, uno de los principales patrocinadores de Eurovisión, ha declarado que no participará si se excluye a Israel. Israel, que quedó segundo en el concurso de este año, no ha respondido a las acusaciones, pero ha argumentado que se enfrenta a una campaña mundial de desprestigio.

La cadena pública israelí KAN dijo que participará en el concurso del año que viene. (Reporte de Olivia Le Poidevin Edición en español de Javier López de Lérida)