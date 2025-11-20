ACTUALIZA Italia chocará con Irlanda del Norte en repechaje europeo al Mundial 2026

(Actualiza con detalles del sorteo)

ZÚRICH, 20 nov (Reuters) - La selección de fútbol de Italia se enfrentará a Irlanda del Norte en la repesca europea en su intento por clasificarse para el Mundial 2026, mientras que Suecia se medirá a Ucrania, de acuerdo al sorteo realizado el jueves, en el que 16 selecciones conocieron los caminos que determinan las cuatro plazas europeas restantes para el torneo. Italia, tetracampeona del mundo, volvió a fracasar en su intento de lograr un cupo directo tras quedar segunda de su grupo, y busca clasificarse a la competencia por primera vez desde la edición de 2014. Fue eliminada en la repesca en las dos últimas ocasiones y accede a la segunda ronda como cabeza de serie, con una posible final frente a Gales o Bosnia-Herzegovina. Irlanda del Norte no se clasifica para el Mundial desde 1986 y solo ha derrotado a Italia una vez en 11 enfrentamientos, en 1958.

Suecia, por su parte, chocará con Ucrania, mientras que Polonia se enfrentará a Albania en la otra semifinal de su llave. Los suecos alcanzaron los cuartos de final del Mundial en 2018, pero no se clasificaron para la edición de 2022.

Dinamarca se enfrentará a Macedonia del Norte, la modesta selección que la última vez eliminó a Italia en la repesca. República Checa tendrá una tarea complicada cuando reciba a Irlanda, que se clasificó para la repesca tras vencer a Hungría.

Turquía no juega un Mundial desde que sorprendió al mundo con su tercer puesto en 2002. Se enfrentará a Rumania, que busca su primera clasificación desde 1998.

Kosovo intentará clasificarse por primera vez desde que es miembro de la FIFA, y se enfrentará a Eslovaquia, que no llega a la cita desde el Mundial 2010.

Los 12 segundos de cada grupo de la eliminatoria de la UEFA quedaron encuadrados en los bombos del 1 al 3 y fueron cabezas de serie según el ránking mundial de la FIFA, mientras que los cuatro equipos que avanzaron a través de la Liga de las Naciones de la UEFA quedaron encuadrados en el bombo 4.

Las definiciones a partido único tendrán lugar en marzo, con las semifinales el 26 de marzo y las finales el 31 de marzo.

Los cabezas de serie más altos (mencionados en primer lugar) serán los locales en las semifinales y se sorteó quién será el anfitrión de cada final.

El Mundial 2026

SORTEO DEL REPECHAJE EUROPEO

LLAVE A

Semifinal 1: Italia vs Irlanda del Norte

Semifinal 2: Gales vs Bosnia y Herzegovina

Final: SF1 vs SF2 (local)

LLAVE B

Semifinal 3: Ucrania vs Suecia

Semifinal 4: Polonia vs Albania

Final: SF3 (local) vs SF4

LLAVE C

Semifinal 5: Turquía vs Rumania

Semifinal 6: Eslovaquia vs Kosovo

Final: SF5 vs SF6 (local)

LLAVE D

Semifinal 7: Dinamarca vs Macedonia del Norte

Semifinal 8: República Checa vs Irlanda

Final: SF7 vs SF8 (local)

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa y Javier Leira)