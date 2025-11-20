ACTUALIZA: Jefe de la ONU presiona en COP30 por acuerdo sobre abandono de combustibles fósiles

(Actualiza con detalles)

20 nov (Reuters) - El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el jueves para que la cumbre climática COP30 llegue a un acuerdo sobre el controvertido asunto del abandono de los combustibles fósiles.

La cumbre, celebrada en la ciudad amazónica de Belén, Brasil, incumplió el plazo autoimpuesto del miércoles para alcanzar un acuerdo entre los casi 200 países presentes sobre cuestiones como el aumento de la financiación para el clima y el abandono de los combustibles fósiles.

"Acojo con satisfacción los llamados a favor de un mecanismo de transición justo y la creciente coalición que pide claridad sobre la transición para abandonar los combustibles fósiles", declaró en una rueda de prensa en la cumbre.

Faltan menos de 48 horas para el final previsto de la cumbre para alcanzar un consenso, que Brasil, país anfitrión, ha enmarcado como un paso crucial para acelerar la acción climática y demostrar que existe un amplio apoyo para acelerar la conversión de décadas de promesas y compromisos en acciones concretas.

"Una cosa está clara: estamos en la cuerda floja y el mundo está pendiente de Belén", dijo Guterres. "Hago un firme llamado a todas las delegaciones para que muestren voluntad y flexibilidad".

El futuro de los combustibles fósiles se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos semanas de negociaciones.

Siguiendo el ejemplo de Brasil, decenas de países, tanto desarrollados como en vías de desarrollo, han presionado para que se elabore una hoja de ruta que establezca el modo en que los países deben abandonar los combustibles fósiles. Otros, incluidos algunos países productores de combustibles fósiles, se resisten.

La cumbre del clima COP28 de 2023 acordó, tras un prolongado debate, una transición, pero las naciones no han trazado cómo -o cuándo- se llevará a cabo. "Estoy plenamente convencido de que es posible llegar a un compromiso", añadió Guterres. (Editado en español por Carlos Serrano)