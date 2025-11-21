ACTUALIZA: Juez peruano ordena captura de exprimera ministra asilada en embajada de México

(Agrega cita de expresidente Castillo durante juicio en su contra)

LIMA, 21 nov (Reuters) - Un juez peruano ordenó la ubicación y captura a nivel nacional o internacional de la exprimera ministra Betssy Chávez, que se encuentra asilada en la embajada de México de Lima, dijo el viernes una resolución del Poder Judicial. Chávez, la última jefa del gabinete de ministros del destituido exmandatario izquierdista Pedro Castillo, recibió el asilo a inicios de noviembre, lo que provocó que el Gobierno de Perú decidiera romper relaciones diplomáticas con México. La cancillería peruana ha afirmado que hará consultas a la Organización de Estados Americanos (OEA) antes de decidir si concede un salvoconducto a la exprimera ministra.

La orden del juez Juan Carlos Checkley para ubicar y arrestar a Chávez, fechada el 18 de noviembre, fue remitida a la policía peruana y a la Interpol, según la resolución vista por Reuters de la Corte Suprema de Justicia sobre el caso.

La exfuncionaria está siendo procesada por la justicia local por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento del expresidente Castillo, que está bajo prisión preventiva, de cerrar el Congreso a fines del 2022.

La fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Chávez, que ha negado conocer en su momento el plan de Castillo.

Durante el juicio que enfrenta Castillo también por rebelión, el exmandatario defendió el viernes a Chávez y rechazó una vez más las acusaciones en su contra. "Yo no vengo a pedir absolución, no vengo a pedir clemencia ni simpatías, vengo a exigir justicia", afirmó en el proceso que está en fase final.

El juez Checkley, que recibió un pedido de la fiscalía para imponer restricciones a la exprimera ministra, ordenó además la prisión preventiva de Chávez por cinco meses mientras se realiza el juicio en su contra, dijo la resolución de la Corte Suprema.

Chávez, que fue también legisladora, había estado en prisión desde junio del 2023 y fue liberada por un juez en septiembre de este año para asumir su defensa en libertad. (Reporte de Marco Aquino, Editado por Juana Casas)