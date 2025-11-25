ACTUALIZA: La bolsa española vuelve a operar con normalidad tras un fallo técnico de visualización
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
25 nov (Reuters) - La bolsa española ha vuelto a mostrar los valores de los índices con normalidad, después de que un error técnico provocara un problema de emisión durante las primeras operaciones del martes.
"Está resuelto el problema ya (...) y el IBEX vuelve a marcar los precios", dijo a Reuters una portavoz de la bolsa, aunque el operador del mercado no pudo precisar el motivo del error.
El fallo sólo afectó a la visualización de los índices y no detuvo la negociación en el mercado. (Información de Javi West Larrañaga en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)
