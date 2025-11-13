ACTUALIZA: La UE busca acelerar la ofensiva contra los envíos chinos baratos

(Actualiza con antecedentes sobre Shein y Temu, movimientos de EEUU en los párrafos 4-5, 7; añade debate sobre las tasas nacionales de tramitación, párrafos 8-10)

BRUSELAS, 13 nov (Reuters) -

Bruselas quiere acelerar la imposición de impuestos de aduana a los paquetes de bajo valor que entren en la Unión Europea, en un intento de acabar con las importaciones baratas chinas que llegan por miles de millones cada año, según ha declarado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic.

En 2023, la Comisión Europea propuso suprimir la exención "de minimis" de derechos para mercancías de menos de 150 euros (US$175), pero solo a partir de mediados de 2028.

Sefcovic propuso que el umbral "de minimis" se elimine en el primer trimestre de 2026, dos años antes de lo previsto.

LA MEDIDA AFECTARÁ A SHEIN Y TEMU

La medida, que afectaría a plataformas en internet como Shein y Temu, sería una señal de que el bloque se toma en serio la protección de la competitividad de las empresas en el bloque de 27 países, escribió Sefcovic.

Shein no quiso hacer comentarios, mientras que Temu no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Shein ya se enfrenta a un proceso judicial en Francia por la venta de muñecas sexuales de aspecto infantil en su plataforma.

El número de paquetes de bajo valor que llegaron al bloque se duplicó el año pasado hasta alcanzar los 4.600 millones, la mayoría procedentes de China, y la Comisión, brazo ejecutivo del bloque, se enfrenta a la presión de las empresas de la UE para frenar más rápidamente ese flujo.

Estados Unidos ya ha suprimido su propia política "de minimis", que permitía la entrada libre de impuestos de paquetes por valor inferior a US$800, lo que hace temer que las importaciones chinas baratas se desvíen más a Europa.

Además, los países de la UE parecen dispuestos a introducir tasas nacionales de manipulación.

Rumanía ha propuesto una tasa de 25 lei (US$5,73) para los paquetes de poco valor, mientras que Italia trabaja en un impuesto para finales de año con el fin de proteger su industria de la moda, según declaró el miércoles su ministro de Industria.

El grupo de presión de los minoristas y mayoristas europeos EuroCommerce ha advertido de que una variedad de tasas nacionales diferentes podría socavar el mercado único de la UE. La Comisión ha propuesto una tasa de 2 euros, pero no está claro cuándo se impondría.

Según Sefcovic, el calendario actual de supresión del umbral de minimis a mediados de 2028 es "incompatible con la urgencia de la situación".

"Si actuamos con la determinación política y el pragmatismo necesarios, podría ponerse en marcha una solución viable para el primer trimestre de 2026", añadió.

Está previsto que los ministros de Economía y Hacienda de la UE debatan las propuestas el jueves.

Antes de la reunión, el ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, dijo a la prensa que era hora de "tomar medidas" contra los chinos baratos que inundan el mercado europeo.

(1 dólar = 0,8575 euros)

(1 dólar = 4,3595 lei)

