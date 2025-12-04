ACTUALIZA: La UE investiga a Meta por posible bloqueo de competidores de IA en WhatsApp

(Añade detalles, el jefe de antimonopolio de la UE sobre posibles medidas provisionales, agrega autores, cambia titular)

Por Foo Yun Chee, Mrinmay Dey y Rishabh Jaiswal

BRUSELAS, 4 dic (Reuters) -

Meta Platforms por el despliegue de funciones de inteligencia artificial (IA) WhatsApp el uso de la IA generativa por parte de las grandes tecnológicas es objeto de un creciente escrutinio.

La Comisión Europea abrió la investigación a raíz de las quejas de empresas más pequeñas y dijo que podría imponer medidas cautelares contra Meta.

Amazon y Google, de Alphabet, en un momento en que el bloque busca equilibrar el apoyo al sector con los esfuerzos por frenar su creciente influencia.

La UE fue la primera del mundo en establecer un marco jurídico completo para la IA, fijando en la Ley de IA unos límites para los sistemas de IA y normas para determinadas aplicaciones de alto riesgo.

Meta AI, un chatbot y asistente virtual, está integrado en la interfaz de WhatsApp en todos los mercados europeos desde marzo. La Comisión dijo que una nueva política plenamente aplicable a partir del 15 de enero de 2026 puede bloquear a los proveedores de IA de la competencia para llegar a los clientes a través de la plataforma.

Ribera dijo que actuó a raíz de las quejas de pequeñas empresas que no nombró.

Meta se arriesga a una multa de hasta el 10% de su facturación anual global si es declarada culpable de infringir las normas antimonopolio de la UE.

El organismo antimonopolio italiano abrió una investigación paralela en julio sobre las acusaciones de que Meta aprovechó su poder de mercado al integrar una herramienta de IA en WhatsApp, ampliando la investigación en noviembre para examinar si Meta abusó aún más de su posición dominante al bloquear los chatbots de IA competidores de la plataforma de mensajería.

El organismo antimonopolio italiano abrió una investigación paralela en julio sobre las acusaciones de que Meta aprovechó su poder de mercado al integrar una herramienta de IA en WhatsApp, ampliando la investigación en noviembre para examinar si Meta abusó aún más de su posición dominante al bloquear los chatbots de IA competidores de la plataforma de mensajería.