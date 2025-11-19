ACTUALIZA: Las acciones de eDreams caen más de un 30% tras recortar sus previsiones de beneficios

(Agrega citas, detalles, contexto, cotización y autora, ajusta titular)

Por Mireia Merino

19 nov (Reuters) -

Las acciones de eDreams Odigeo caían el miércoles, camino de registrar en un solo día desde octubre de 2014, después de que la empresa española de reservas de viajes sus estimaciones de beneficios para 2026 y 2027.

La compañía, con sede en Barcelona, espera ahora un EBITDA anual de 155 millones de euros (US$179 millones) para el ejercicio que finaliza en marzo de 2026 y de 115 millones de euros para el año fiscal 2027, afectada por un menor crecimiento de su base de suscriptores "prime" y la adopción de opciones de pago flexibles.

El impulso del crecimiento de suscriptores se ha convertido en un foco clave para los inversores, dijo Sergio Ávila, analista de la correduría IG. "Si se percibe que esto es solo una normalización tras años muy fuertes, la acción tiene margen para recuperar y volver a poner en precio las guías a 2026. Si el enfriamiento se lee como síntoma de saturación, veremos presión en el múltiplo", añadió.

La compañía introdujo su modelo basado en suscripciones en 2017, que ha sido fundamental para su recuperación y rentabilidad tras la pandemia. Sin embargo, una desaceleración en el crecimiento trimestral de las suscripciones del 20% al 18% ha suscitado la preocupación de los inversores sobre posibles desafíos en los ingresos.

Contactada por Reuters, eDreams declinó hacer más comentarios al respecto.

Según Ávila, el principal riesgo para eDreams está más relacionado con las expectativas del mercado que con su modelo de negocio, ya que cualquier señal de ralentización de las suscripciones, presión sobre los márgenes o reducción de los objetivos puede desencadenar ventas agresivas.

"eDreams Odigeo (es) un activo para perfiles con tolerancia a la volatilidad y horizonte de varios años, no para quien quiera dormir tranquilo mirando el precio cada día", dijo.

(US$1 = 0,8639 euros)

(Información de Mireia Merino en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; edición en español de Paula Villalba y Benjamín Mejías Valencia)