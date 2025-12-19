ACTUALIZA: Las aerolíneas mexicanas Volaris y Viva Aerobús llegan a un acuerdo de fusión

(Refunde con el acuerdo anunciado, añade citas y detalles en todo el texto)

Por Natalia Siniawski, David French y Kylie Madry

CIUDAD DE MÉXICO/NUEVA YORK, 18 dic (Reuters) -

Las dos aerolíneas con más tráfico de México, Volaris y Viva Aerobús, dijeron el jueves que han acordado fusionarse, creando un nuevo grupo de aerolíneas de bajo costo que se convertiría en la mayor aerolínea nacional del país.

Las aerolíneas continuarán operando bajo sus marcas existentes, preservando operaciones comerciales independientes mientras combinan la propiedad a nivel de grupo, dijeron las compañías en un comunicado conjunto, confirmando una exclusiva anterior de Reuters que decía que el acuerdo estaba cerca.

Ambas aerolíneas vuelan exclusivamente aviones Airbus y operan rutas similares. Su competencia más grande en Mexico es la aerolínea de bandera Aeroméxico.

"Estimamos que la formación del nuevo grupo de aerolíneas nos permitirá impulsar el crecimiento de

la aviación en México", dijo Enrique Beltranena, consejero delegado de Volaris.

La operación fomentará el transporte aéreo de bajo costo en México al impulsar su red y reducir los costos operativos, lo que, a su vez, contribuirá al crecimiento económico del país, señalan ambas compañías en su comunicado.

Las empresas esperan que la operación se cierre en 2026 y que las acciones sigan cotizando en México y Nueva York. La operación necesitará el visto bueno de los reguladores antimonopolio, y es probable que suscite la oposición de Aeroméxico, que es actualmente la mayor aerolínea mexicana de viajes internacionales y acapara alrededor de un tercio del negocio nacional, al igual que Volaris y Viva.

FUSIÓN ENTRE IGUALES

Según los términos del acuerdo, las empresas combinarán sus sociedades de cartera en una fusión entre iguales. Los accionistas de Viva recibirán acciones de nueva emisión del grupo Volaris, mientras que los actuales inversores de Volaris conservarán sus participaciones, con lo que cada parte tendrá el 50% de la propiedad.

El mayor accionista de Volaris es la empresa de capital riesgo Indigo Partners, que también controla la aerolínea estadounidense Frontier y la chilena JetSMART. Viva es propiedad privada y está controlada por el grupo de transporte IAMSA, presidido por el magnate del transporte Roberto Alcántara.

El consejo de administración del nuevo grupo estará compuesto por miembros de ambas compañías y presidido por Alcántara. El acuerdo se da a conocer en un contexto de años de turbulencia en el mercado de aviación mexicano, incluyendo disputas con los reguladores estadounidenses. En octubre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos rechazó más de una docena de rutas de vuelo propuestas por aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, alegando desacuerdos sobre la gestión por parte de México de los horarios de vuelo en el principal aeropuerto de la capital del país y su decisión de trasladar los vuelos de carga a una instalación más distante.

En noviembre, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, dijo que las aerolíneas mexicanas cederían algunos de sus espacios en el aeropuerto de la capital a sus competidores estadounidenses.

Los operadores estadounidenses controlan más de la mitad de la participación de México en el mercado internacional de pasajeros transportados durante el año hasta octubre, mientras que las aerolíneas mexicanas representan poco menos del 30%.

(1 dólar = 17,9913 pesos mexicanos)

(Reporte de David French en Nueva York y Natalia Siniawski y Kylie Madry en Ciudad de México; reporte adicional de Sabrina Valle; edición de Lincoln Feast; editado en español por Kylie Madry y Patrycja Dobrowolska)