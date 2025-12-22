ACTUALIZA: Las conclusiones de la inteligencia de EEUU "no son ciertas", dice el Kremlin

El Kremlin dijo el lunes que la inteligencia estadounidense se equivocaba si creía que el presidente ruso, Vladimir Putin, quería apoderarse de toda Ucrania y partes de Europa que una vez formaron parte de la Unión Soviética.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas que Moscú no sabía hasta qué punto eran fiables las fuentes citadas por Reuters, pero que si era exacto, entonces las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses eran erróneas.

"Esto no es en absoluto cierto", dijo Peskov en relación con las conclusiones de los servicios de inteligencia estadounidenses.

Putin envió decenas de miles de militares a Ucrania en febrero de 2022, y el ejército ruso controla ahora alrededor de una quinta parte del país. Algunos líderes europeos y ucranianos han acusado a Putin de tener ambiciones más allá de Ucrania.

El presidente ruso nunca ha dicho en público que quiera conquistar toda Ucrania. Sin embargo, ha dicho en repetidas ocasiones que las fuerzas rusas tomarán más partes de Ucrania si Kiev no cede el territorio restante de la región del Dombás, en el este de Ucrania, que aún controlan las fuerzas ucranianas.

Moscú considera una amenaza para Rusia la ampliación hacia el este de la alianza militar de la OTAN, que ahora incluye Estados del este de Europa que formaron parte del bloque soviético tras la Segunda Guerra Mundial.

Putin ha dicho que no pretende restaurar la Unión Soviética ni atacar a ningún miembro de la OTAN. Este mes dijo que Rusia no quería una guerra con Europa, pero que, si Europa la iniciaba, Rusia saldría victoriosa.