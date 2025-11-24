ACTUALIZA: Las defensas aéreas rusas derriban ocho drones dirigidos a Moscú, según el alcalde

MOSCÚ, 24 de noviembre (Reuters) - Las defensas aéreas rusas derribaron el lunes ocho drones que se dirigían a Moscú, según informó el alcalde de la ciudad, un día después de que un ataque ucraniano contra una central eléctrica y de calefacción dejara sin calefacción a miles de personas en las afueras de la capital rusa.

El Ministerio de Defensa ruso había informado anteriormente de que diez drones ucranianos habían sido derribados el lunes en tres regiones rusas, entre ellas Moscú, Kaluga y Briansk, fronteriza con Ucrania.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, dijo en un comunicado que los servicios de emergencia estaban trabajando en el lugar del dron derribado.

El ataque de un avión no tripulado ucraniano el domingo contra la central eléctrica de Shatura, a unos 120 kilómetros al este de Moscú, obligó a las autoridades a conectar la energía de reserva y desplegar sistemas móviles de calefacción en la ciudad, de unos 33.000 habitantes, donde las temperaturas rondaban el punto de congelación.

En las últimas semanas y meses se han producido repetidos cortes de electricidad y calefacción en algunas partes de Ucrania debido a los ataques rusos en la guerra a gran escala que estalló en febrero de 2022.

No obstante, hasta ahora Kiev no ha infligido daños importantes a las centrales eléctricas y de calefacción que abastecen a Moscú y la región circundante, que cuenta con una población de más de 22 millones de habitantes.

