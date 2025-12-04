ACTUALIZA Llama olímpica de los Juegos Olímpicos de Invierno llega a Roma

(Actualiza con llegada de la antorcha a Italia; cambia redacción)

ROMA/ATENAS, 4 dic (Reuters) - La llama olímpica llegó el jueves a Roma, para un relevo de la antorcha de dos meses de duración que busca despertar el entusiasmo en toda Italia antes de los Juegos Olímpicos de Invierno que se celebrarán en Milán y Cortina d'Ampezzo en febrero.

La campeona olímpica italiana de tenis en dobles, Jasmine Paolini, y el director de la organización de los Juegos de Milán-Cortina, Giovanni Malago, bajaron la antorcha por las escaleras de un vuelo de ITA Airways procedente de Atenas.

Los organizadores de los Juegos de Invierno habían recibido más temprano el jueves la llama olímpica en una ceremonia celebrada en el Estadio Panathinaikó de Atenas.

En un evento de menor envergadura debido a las advertencias de fuertes lluvias, como ya ocurrió cuando se encendió la llama en la antigua Olimpia la semana pasada, Malago recibió la llama en el interior del inmenso estadio revestido de mármol, a poco más de dos meses de la ceremonia inaugural del 6 de febrero.

"Italia está orgullosa de su herencia olímpica (...) mientras nos preparamos para escribir el siguiente capítulo de nuestra historia olímpica", dijo Malago.

Italia organizó por última vez unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2006, en Turín.

"Será una aventura increíble de 63 días", dijo Malago. "Tras dos décadas de espera, la llama olímpica regresa a Italia".

La llama partirá el 6 de diciembre del Estadio dei Marmi para iniciar un recorrido nacional de 12.000 kilómetros que abarcará las 20 regiones italianas, además de 110 provincias, 60 ciudades y 300 pueblos italianos, con un total de 10.001 portadores de la antorcha.

El relevo italiano pasará por lugares famosos como el Coliseo de Roma y el Gran Canal de Venecia, con paradas en ciudades del sur como Palermo y Nápoles para despertar el entusiasmo en zonas donde los deportes de invierno no son tan prominentes.

Llegará a Cortina D'Ampezzo el 26 de enero, exactamente 70 años después de la ceremonia inaugural de los Juegos de 1956 en el mismo lugar, y terminará el 6 de febrero con la ceremonia inaugural en el estadio San Siro de Milán. (Información de Karolos Grohmann; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Javier Leira)