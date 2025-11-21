ACTUALIZA Logan de la Fed aboga por mantener las tasas estables "durante un tiempo"

(Agrega detalles, contexto y citas)

Por Ann Saphir

21 nov (Reuters) - La presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie Logan, abogó el viernes por mantener la tasa de interés oficial "durante un tiempo", mientras el banco central evalúa el freno que supone para la economía el nivel de los costos de endeudamiento. En declaraciones efectuadas en Zúrich, reiteró su opinión de que el recorte de tasas del Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de octubre no estaba justificado, con una inflación demasiado alta y un mercado laboral "prácticamente equilibrado".

Según señaló, ni siquiera estaba segura en septiembre de que la Fed debiera haber reducido las tasas entonces.

"Con dos recortes de tasas ya en marcha, me parecería difícil volver a recortar las tasas en diciembre a menos que haya pruebas claras de que la inflación caerá más rápido de lo esperado o de que el mercado laboral se enfriará más rápidamente", señaló Logan. "A falta de pruebas claras que justifiquen una mayor relajación, mantener las tasas estables durante un tiempo permitiría al FOMC evaluar mejor el grado de restricción de la política monetaria actual", agregó.

Las elevadas valoraciones de los activos y los diferenciales de crédito históricamente comprimidos, dijo, no son sólo indicios "de que la política probablemente no sea muy restrictiva. También son indicios de que la tasa de los fondos federales necesita compensar los vientos de cola de las condiciones financieras".

La próxima reunión de la Fed se celebrará los días 9 y 10 de diciembre y los banqueros centrales han expresado opiniones muy divergentes sobre la mejor manera de proceder. Algunos abogan por un tercer recorte consecutivo de las tasas para atajar la debilidad del mercado laboral, mientras que otros, como Logan, prefieren ser más cautos.

Los contratos de futuros de las tasas reflejan las expectativas de un recorte en diciembre, invirtiendo las apuestas en contra vigentes durante la mayor parte de esta semana. Logan afirmó que le preocupa que la inflación no se acerque al objetivo del 2% de la Fed, sino que se prevé que se sitúe en torno al 2,7% durante el próximo año. (Editado en español por Carlos Serrano)