ACTUALIZA: Los diputados franceses no consiguen un acuerdo presupuestario

Por Elizabeth Pineau

PARÍS, 19 dic (Reuters) -

Los diputados franceses fracasaron el viernes en su intento de llegar a un acuerdo sobre el proyecto de presupuesto para 2026, por lo que es probable que la legislación especial traslade los límites de gasto al nuevo año en ausencia de un presupuesto adecuado.

Los miembros de una comisión mixta de legisladores de ambas cámaras tiraron la toalla tras menos de una hora de conversaciones para acordar un proyecto de ley presupuestaria.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, dijo que consultaría a los principales líderes políticos el lunes sobre los pasos a seguir, y añadió que el Parlamento no podría votar un presupuesto antes de finales de año.

una para permitir el gasto, la recaudación de impuestos y el endeudamiento en el nuevo año hasta que se pueda acordar un presupuesto adecuado.

Sin embargo, el gobernador del banco central francés, François Villeroy de Galhau, dijo el viernes que una ley de este tipo solo ofrecería una solución a corto plazo.

"La legislación de emergencia no ofrece ninguna alternativa. Pero necesitamos, por ejemplo, gastar más en defensa", dijo Villeroy a la radio France Inter antes de que se rompieran las conversaciones sobre un compromiso.

Una ley especial también conducirá a un déficit muy superior al deseable, añadió, "porque no incluye ninguna medida de ahorro, ni tampoco ninguna medida fiscal".

EL GOBIERNO INSISTE EN UN DÉFICIT FISCAL INFERIOR AL 5%

Los inversores y las agencias de calificación examinan con lupa las finanzas francesas, mientras Lecornu lucha por frenar un déficit presupuestario del 5,4% de la producción este año, el más alto de la zona euro.

El Gobierno en minoría insiste en que el presupuesto debe mantener el déficit fiscal por debajo del 5% el año que viene, tras haber cedido terreno respecto a su objetivo original del 4,7% con costosas concesiones para ganarse a los legisladores socialistas.

El Senado aprobó el lunes un presupuesto para 2026 con un déficit fiscal del 5,3%, después de que los conservadores bloquearan las subidas de impuestos para compensar un déficit de financiación mayor de lo previsto en el presupuesto de la Seguridad Social que había aprobado la Cámara Baja.

El Gobierno en minoría de Lecornu tiene poco margen de maniobra en el díscolo Parlamento francés, donde las batallas presupuestarias ya han derrocado a tres Gobiernos desde que el presidente Emmanuel Macron perdió la mayoría en unas elecciones anticipadas en 2024.

La incertidumbre en torno al presupuesto de Francia está costando al país 0,2 puntos porcentuales de crecimiento, dijo Villeroy.