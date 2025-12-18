ACTUALIZA Los líderes de la UE acordarán si usan activos rusos congelados para financiar a Ucrania

(Cambia el titular, añade citas de Kallas, del primer ministro polaco, de Von der Leyen, la participación de Zelenski y más detalles, ajusta slug)

Por Jan Strupczewski y Andrew Gray

BRUSELAS, 18 dic (Reuters) - Los dirigentes de la Unión Europea decidirán si utilizan los activos rusos congelados para prestar miles de millones de euros en efectivo a Ucrania con el fin de mantener a flote su esfuerzo bélico, en una cumbre el jueves que se considera una prueba crítica de la fortaleza del grupo.

y quiere mantener a Ucrania financiada y luchando.

Los líderes de la UE también están dispuestos a mostrar la capacidad de acción y la fuerza de los países europeos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los llamara la semana pasada "débiles".

"Ahora tenemos una elección sencilla: dinero hoy o sangre mañana. Y no hablo solo de Ucrania, hablo de Europa", dijo el primer ministro polaco, Donald Tusk. "Todos los líderes europeos tienen que estar por fin a la altura de las circunstancias."

La jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que no abandonaría la cumbre sin un acuerdo sobre cómo financiar a Ucrania durante los próximos dos años.

Estaba previsto que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, participara en la cumbre en persona. Anteriormente estaba previsto que participara por videollamada, lo que subraya la urgencia de la situación vista desde Kiev.

BÉLGICA QUIERE MÁS GARANTÍAS EN EL REPARTO DE RIESGOS

Hay mucho en juego, porque sin la ayuda financiera de la UE, Ucrania se quedará sin dinero en el segundo trimestre del próximo año y lo más probable es que pierda la guerra contra Rusia, lo que el bloque teme que acerque la amenaza de una agresión rusa.

Kallas dijo que veía las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre los activos al 50%. El canciller alemán, Friedrich Merz, dijo: "Mi impresión es que podemos llegar a un acuerdo".

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, dijo que esta era la cumbre más importante de la UE desde que comenzó la guerra en Ucrania.

"Creo y espero que podamos encontrar soluciones técnicas a las cuestiones que Bélgica aún tiene pendientes, pero me gustaría subrayar que aún no hemos llegado a ese punto", dijo.

EL PRÉSTAMO PARA REPARACIONES ES "LA ÚNICA ALTERNATIVA"

Una de las opciones de financiación podría ser que la UE pidiera prestada la cantidad necesaria contra la seguridad del presupuesto de la UE y luego prestara el dinero a Ucrania, pero tal medida requeriría la unanimidad de los 27 países de la UE y Hungría, favorable a Moscú, ya ha dicho que la vetaría.

Otra opción sería que cada país de la UE recaudara dinero en el mercado y se lo prestara a Kiev, pero eso supondría un aumento de los ya elevados niveles de deuda y déficit y una falta de seguridad financiera a largo plazo para Ucrania.

Según los diplomáticos, el uso de los activos rusos era, en la práctica, "la única alternativa" y el preferido por la mayoría de los países, ya que garantizaba una gran suma para Ucrania sin aumentar la deuda nacional ni ningún esfuerzo fiscal inmediato.

Pero para utilizarlo, los líderes de la UE primero tienen que convencer a Bélgica, que posee 185.000 millones de euros del total de 210.000 millones congelados en Europa, de que no la dejarán sola con la factura si Rusia demanda con éxito el plan ante los tribunales internacionales.

La mayoría de los países de la UE están dispuestos a dar tales garantías. Sin embargo, el primer ministro belga, Bart de Wever, ha argumentado que, dado que la indemnización por daños y perjuicios concedida a Rusia en caso de éxito del proceso judicial podría superar con creces la cantidad retenida por Bélgica y que el juicio podría celebrarse dentro de muchos años, necesita de hecho un cheque en blanco de otros Gobiernos por tiempo indefinido.

Las discusiones entre los líderes el jueves se centrarán, por tanto, en reducir el alcance de las garantías que pide Bélgica a una forma que también sea aceptable para otros países de la UE, dijeron los diplomáticos, subrayando que se encontrará una solución de financiación para Ucrania. (Información adicional de Lili Bayer, Inti Landauro, Julia Payne, John Irish, Bart Meijer, Benoit van Overstraeten, Andreas Rinke, Alan Charlish y Krisztina Than; redacción de Jan Strupczewski e Ingrid Melander; edición de Richard Lough y Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba y María Bayarri Cárdenas)