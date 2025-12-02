ACTUALIZA Lula y Trump conversaron sobre aranceles y lucha contra el crimen organizado

BRASILIA/SAO PAULO, 2 dic (Reuters) - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, llamó el martes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ambos líderes hablaron sobre comercio, economía y lucha contra el crimen organizado, informó el palacio presidencial brasileño.

Lula agradeció a Trump su decisión de eliminar los aranceles adicionales sobre las importaciones estadounidenses de productos brasileños, incluidos el café y la carne de vacuno, y añadió que Brasil busca avanzar en las conversaciones sobre los productos aún afectados por los gravámenes, dijo el palacio en un comunicado.

Trump eliminó el mes pasado los aranceles del 40% a varios productos alimentarios brasileños, que también incluían cacao y frutas, que había anunciado en julio para castigar a Brasil por enjuiciar a su expresidente, el aliado de Trump Jair Bolsonaro.

Durante la llamada de 40 minutos del martes, que el palacio calificó de "muy productiva", Lula también subrayó la urgencia de reforzar la cooperación con Estados Unidos para combatir el crimen organizado internacional, según el comunicado.

El ministro de Hacienda de Brasil dijo la semana pasada que el país buscaría la cooperación de Estados Unidos para combatir el crimen organizado en su sector de combustibles, después de que una operación policial señalara lavado de dinero por parte de empresas con sede en Delaware para ayudar a uno de los peores evasores fiscales del país sudamericano.

Lula y Trump acordaron volver a hablar pronto, según el comunicado del palacio.

Los dos líderes dialogaron en medio de las recientes acciones de Estados Unidos en la región, incluyendo una masiva concentración militar en el Caribe y tres meses de ataques estadounidenses contra presuntas embarcaciones de la droga frente a las costas de Venezuela. (Reporte de Lisandra Paraguassu en Brasilia; Redacción y contribución de Andre Romani en Sao Paulo. Edición en español de Javier López de Lérida y Natalia Ramos)