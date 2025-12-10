ACTUALIZA Machado está a salvo, pero no llegará a ceremonia del premio a la Paz: Instituto Nobel

(Agrega detalles, citas y contexto)

Por Gwladys Fouche y Terje Solsvik

OSLO, 10 dic (Reuters) -

La líder opositora venezolana, premio Nobel de la Paz, llegará el miércoles al Instituto Nobel noruego.

Machado, de 58 años, tenía previsto recibir el premio en una ceremonia en el Ayuntamiento de Oslo en presencia del rey Harald, la reina Sonja y líderes latinoamericanos como el presidente argentino Javier Milei y el ecuatoriano Daniel Noboa.

La ceremonia comienza a las 13:00 hora local (12:00 GMT).

"Aunque no podrá asistir a la ceremonia y a los actos de hoy, nos alegra profundamente confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo", dijo el instituto en un comunicado titulado "María Machado vendrá a Oslo".

No precisó cuándo llegará a la capital noruega.

Las autoridades de su país le han prohibido viajar durante una década y lleva más de un año oculta.

DEDICADO A TRUMP

La ceremonia seguirá adelante. Cuando un galardonado no puede asistir, suele ser un familiar cercano quien recibe el premio y pronuncia un discurso en su lugar. En este caso, será la hija de Machado, Ana Corina Sosa Machado, según informó anteriormente el Instituto Nobel.

Cuando ganó el premio en octubre, Machado lo dedicó en parte al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dicho que él mismo merecía el honor.

El presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013, dice que Trump está intentando derrocarlo para obtener acceso a las vastas reservas de petróleo de Venezuela y que los ciudadanos y las fuerzas armadas venezolanas resistirán cualquier intento de ese tipo.

ATAQUES MILITARES

Machado se ha alineado con los halcones cercanos a Trump que argumentan que Maduro tiene vínculos con bandas criminales que representan una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, pese a las dudas planteadas por la comunidad de inteligencia estadounidense.

La administración Trump ha ordenado más de 20 ataques militares en los últimos meses contra presuntas embarcaciones de narcotráfico en el Caribe y frente a la costa del Pacífico latinoamericano.

Grupos de derechos humanos, algunos demócratas y varios países latinoamericanos han condenado los ataques como ejecuciones extrajudiciales ilegales de civiles.

Las fuerzas armadas de Venezuela planean organizar una resistencia de tipo guerrillero o sembrar el caos en caso de un ataque aéreo o terrestre estadounidense, según fuentes conocedoras de los esfuerzos y documentos de planificación vistos por Reuters.

"VALIDACIÓN INTERNACIONAL"

En 2024, Machado no pudo presentarse a las elecciones presidenciales a pesar de haber ganado las primarias de la oposición por una amplia mayoría. En agosto de 2024 pasó a la clandestinidad después de que las autoridades ampliaran las detenciones de figuras opositoras tras la disputada votación.

La autoridad electoral y el máximo tribunal declararon vencedor a Maduro, pero los observadores internacionales y la oposición afirman que su candidato ganó ampliamente y la oposición publicó los resultados de las urnas como prueba de su victoria.

Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina en Chatham House, dijo que el premio Nobel dio "una fuerte señal de validación internacional (de) unos resultados democráticos que habían sido olvidados".

Según declaró a Reuters, Machado se ha convertido en "una persona en la que la comunidad internacional y el mundo pueden depositar sus esperanzas.

A menudo, los movimientos democráticos necesitan un rostro. Necesitan una historia".

(Reporte de Gwladys Fouche, Terje Solsvik, Miguel Pereira, Tom Little y Leonhard Foeger en Oslo e Ilze Filks en Estocolmo; editado en español por María Bayarri y Carlos Serrano)