ACTUALIZA Maersk retomará la ruta del mar Rojo en cuanto las condiciones lo permitan: CEO

DUBÁI, 25 nov (Reuters) - El presidente ejecutivo de la naviera Maersk, Vincent Clerc, dijo el lunes que la compañía reanudará la navegación por el mar Rojo a través del canal de Suez en cuanto las condiciones lo permitan.

Maersk comenzó a desviar buques del golfo de Adén y el mar Rojo hacia el extremo sur de África en enero de 2024, tras el ataque a uno de sus buques por parte de los militantes hutíes de Yemen, que comenzaron a atacar barcos en solidaridad con los palestinos de Gaza.

La compañía se ha visto alentada por el proceso de paz en Gaza, que establecería la libertad de navegación en el estrecho de Bab al-Mandeb, que une el golfo de Adén y el mar Rojo, añadió Clerc en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de la Autoridad del Canal de Suez, Osama Rabie, en Egipto.

"Dados los importantes avances tanto en Gaza como en Bab al-Mandeb, Maersk tomará medidas para reanudar la navegación por el corredor este-oeste a través del canal de Suez y el mar Rojo, para normalizar el tránsito con el tiempo", declaró Clerc.

Maersk reanudará la navegación por el mar Rojo "tan pronto como las condiciones lo permitan, con la seguridad de nuestra tripulación como máxima prioridad", añadió.

La Autoridad del Canal de Suez y Maersk firmaron un acuerdo de asociación estratégica durante la rueda de prensa.

(Reporte de Nayera Abdallah y Ahmed Elimam; editado en español por Carlos Serrano)