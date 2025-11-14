ACTUALIZA Manifestantes indígenas bloquean entrada a la cumbre del clima COP30 en Brasil

(Actualiza con detalles, citas)

Por Adriano Machado

BELÉM, Brasil, 14 nov (Reuters) - Decenas de manifestantes indígenas bloquearon el viernes el frente de la sede de la cumbre COP30 en Brasil, obligando a los delegados a utilizar una entrada lateral para reanudar sus negociaciones para frenar el cambio climático.

En medio de la protesta pacífica, se reforzó la seguridad y hubo largas colas de delegados esperando para entrar en el recinto, construido en el emplazamiento de un antiguo aeropuerto en la ciudad amazónica de Belém.

El lugar acoge la conferencia anual de la ONU sobre el clima, en la que delegados de 195 gobiernos buscan avanzar en la lucha contra el aumento de las temperaturas globales, que amenaza ecosistemas delicados y esenciales, como la selva amazónica.

Los manifestantes exigen que el Gobierno brasileño detenga todos los proyectos de desarrollo en la Amazonia, incluidas la minería, la tala de árboles, las prospecciones petrolíferas y la construcción de un nuevo ferrocarril para el transporte de productos mineros y agrícolas.

"Presidente Lula, estamos aquí frente a la COP porque queremos que nos escuche. Nos negamos a ser sacrificados por la agroindustria", dijo un comunicado del grupo indígena munduruku que llevó a cabo la protesta.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha destacado a las comunidades indígenas como actores clave en las negociaciones de la COP30 de este año.

El territorio munduruku abarca casi 24.000 kilómetros cuadrados, en el corazón de la selva amazónica del norte de Brasil.

"Somos nosotros quienes protegemos el clima, y la Amazonía no puede seguir siendo destruida para enriquecer a las grandes empresas", añadió la declaración de los munduruku.

El presidente de la COP30, Andre Correa do Lago, fue visto negociando con el grupo fuera del recinto. El organismo climático de la ONU afirmó que la protesta no suponía ningún peligro.

El martes, decenas de manifestantes indígenas ingresaron por la fuerza en la sede de la COP30 y se enfrentaron a los guardias de seguridad en la entrada. Más tarde defendieron esa acción diciendo que querían demostrar la desesperación de su lucha por la protección de los bosques. (Reporte de Adriano Machado, Valerie Volcovici y Katy Daigle; Editado en español por Javier Leira)