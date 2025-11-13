ACTUALIZA: Mejora de condiciones del mercado argentino es oportunidad para que el país acelere acumulación de reservas: FMI

BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - La reciente mejora en las condiciones del mercado financiero de Argentina es una oportunidad para que el país austral acelere la acumulación de reservas de divisas, dijo el jueves el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La reciente mejora de las condiciones del mercado sí presenta una ventana de oportunidad para que las autoridades fortalezcan las políticas macroeconómicas, consoliden la estabilidad y aceleren la acumulación de reservas", dijo la portavoz del organismo, Julie Kozack, en una rueda de prensa.

Argentina, el mayor deudor del organismo con sede en Washington, debe tener un marco monetario y cambiario consistente, agregó y sostuvo que también es momento para llevar adelante las reformas estructurales planeadas, como la impositiva y la laboral.

El apoyo que le dio el gobierno del presidente Donald Trump a su par argentino, Javier Milei, contribuyó a estabilizar los mercados y complementa el acuerdo que mantiene el país con el FMI por 20.000 millones de dólares.

"La elección del régimen cambiario corresponde a las autoridades del país", declaró Kozack. "En el FMI consideramos que el régimen elegido debe ser coherente con el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilidad externa".

Los Derechos Especiales de Giro (DEG) de Argentina en el FMI aumentaron el mes pasado en la misma cantidad que disminuyeron los de Estados Unidos, según datos del Fondo. Esto sugiere que la administración Trump cumplió su promesa de apoyar al gobierno de Javier Milei, ya que se adeudaba un pago al Fondo.

Las tenencias de DEG de Estados Unidos, el activo de reserva del FMI, disminuyeron en US$640,8 millones al 31 de octubre, la misma cantidad que aumentaron las tenencias de Argentina en el mismo período, según el sitio web del Fondo.

Argentina debía realizar un pago al Fondo por poco más de 620 millones de DEG el 1 de noviembre, según el FMI.

"La magnitud y las modalidades específicas del apoyo son asuntos bilaterales entre las autoridades estadounidenses y las argentinas", dijo Kozack al consultarle si las cifras indicaban apoyo directo de Estados Unidos.

