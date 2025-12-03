ACTUALIZA: Mercados argentinos mantienen optimismo en medio de ajustes por fin de año

(Actualiza valores de mercado y agrega información)

BUENOS AIRES, 3 dic (Reuters) - Los mercados de Argentina mantenían el miércoles un leve sesgo alcista amparados por un mejor clima político y esperanzas latentes de una economía firme a semanas del cierre anual de posiciones.

El presidente Javier Milei afianzó su liderazgo y los mercados reaccionaron con mejoras luego de que en octubre pasado se impusiera en unas elecciones legislativas que le darán mayor presencia en el Congreso.

"Los inversores se encuentran ansiosos respecto a conocer la estrategia financiera del año próximo, en particular sobre cómo se abonarán los pagos de enero y si habrá operaciones de 'liability-management' y/o recompras de deuda", dijo el economista Gustavo Ber.

Agregó que "ello (se da) en simultáneo a una creciente expectativa por la acumulación de reservas, toda vez que se estima que podría ser el 'driver' necesario para retomar con decisión la convergencia regional del riesgo país", explicó.

Argentina debe enfrentar en el primer mes del 2026 vencimientos de deuda por unos US$4.500 millones, en un momento complejo donde el banco central (BCRA) no logra comprar del mercado una suma significativa de dólares.

Estados Unidos brindó un apoyo monetario a la gestión de Milei mediante un 'swap' de monedas por US$20.000 millones que logró calmar las dudas del mercado.

Estamos "más cerca que nunca de tener acceso nuevamente a mercados para poder acumular reservas de manera coordinada y tranquila, sin generar problemas a los argentinos", dijo el Ministro de Economía Luis Caputo en una presentación.

"El riesgo país va a bajar en el próximo tiempo porque la economía se está recuperando fuertemente y estamos mandando leyes importantes al Congreso que serán un empujonazo a la economía", señaló.

El referencial de riesgo realizado por el JP.Morgan se mantenía en torno a las 640 unidades, muy por debajo de las 2.100 unidades registrado al comienzo de la presidencia de Milei en diciembre de 2023.

"El índice del JP.Morgan continúa reflejando la prudencia de los inversores frente al estancamiento en la acumulación de reservas y la pausa en el programa oficial de recompra de deuda", dijo Wise Capital.

En la plaza cambiaria, el peso interbancario mejoraba levemente a 1.454 por dólar, en momentos en que el sistema financiero local busca pesos para cubrir obligaciones propias de fin de año. El mercado se movía dentro de la banda de flotación que rige la operatoria regenteada desde el BCRA.

Los negocios a futuro del peso mostraban valores de 1.626 unidades por dólar para la liquidación a mayo venidero.

"Toda la curva de futuros hasta marzo del próximo año ya opera dentro del esquema de bandas cambiarias. Vale recordar que, si bien ayer marzo se 'metió' adentro de las bandas, hace algunas semanas las posiciones hasta julio se ubicaban por debajo del techo", señaló Portfolio Personal Inversiones.

En la plaza bursátil, el índice líder S&P Merval mejoraba un 0,75% hacia las 1535 GMT, luego de caer levemente en la víspera por selectivas toma de utilidades.

Por su parte, los bonos soberanos en la plaza extrabursátil mostraban una mejora promedio del 0,2% sostenidos por los títulos 'Globales'.

"Crece la ansiedad de los inversores respecto a una acumulación de reservas como 'driver' para activar la próxima ronda de fuertes revalorizaciones", afirmó Ber.

La provincia argentina de Santa Fe colocará esta semana bonos en Estados Unidos por hasta US$1.000 millones para financiar obras productivas, de salud y de seguridad, dijo el miércoles una fuente del Ministerio de Economía provincial.

(Reporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)