ACTUALIZA: Mercados de Argentina siguen optimistas apoyados en estabilidad cambiaria

BUENOS AIRES, 13 nov (Reuters) - Los mercados financieros de Argentina seguían optimistas el jueves ante un contexto de estabilidad cambiaria y un dato inflacionario del 2,3% para octubre, que se ubicó en línea con lo esperado por analistas.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo en una conferencia en la Unión Industrial Argentina (UIA) que mantendrá el esquema de flotación administrada del peso entre bandas y señaló que "las bandas están bien calibradas, especialmente la banda superior".

"Para este momento creemos que es mejor una flotación entre bandas más que una flotación libre", añadió.

Argentina implementó en abril un sistema de flotación del peso entre bandas divergentes que este jueves se ubican entre 931,13 unidades y 1.502,48 pesos por dólar.

El peso en el segmento mayorista se mantenía estabilizado a 1.412 unidades por dólar y los negocios a futuro se pactaban a 1.461 para la liquidación a fin de año.

"El mercado opera en positivo impulsado por la estabilidad cambiaria y la expectativa de una mayor acumulación de reservas para afrontar los próximos compromisos de deuda externa", dijo Capital Markets Argentina (CMA).

Por su parte, el mercado bursátil perdía un 0,83% en su índice líder S&P Merval ante previsibles tomas de ganancias luego de fuertes ganancias previas.

"La suba local sigue apalancada en cuestiones idiosincráticas", dijo Portfolio Personal Inversiones (PPI).

El triunfo del oficialismo en recientes elecciones legislativas dio un impulso al mercado ante expectativas de una mejora en las condiciones de la economía y generó un salto del 69,31% en el mercado bursátil durante octubre.

Argentina acordó con el Tesoro estadounidense un 'swap' de monedas por US$20.000 millones como respaldo financiero y político para Milei y busca conformar otro fondo con bancos por otro monto similar.

"El apoyo de Estados Unidos es consecuencia de hacer las cosas bien. Argentina ha captado la mirada del mundo y hay mucho interés en el mundo de que le vaya bien para que esas ideas tengan más influencia", señaló Caputo.

En la plaza extrabursátil local, los bonos soberanos operaban con una mejora promedio del 0,3% y el riesgo país se mantenía en la zona de los 600 puntos básicos, dijeron operadores.

"El mercado parece mantenerse a la espera de mayores definiciones sobre (los rumores sobre una posible recompra de bonos hard dollar cortos y un eventual proceso de acumulación de reservas ...) antes de convalidar un avance más contundente", señaló PPI.

Esta semana Caputo dijo a inversores en Nueva York que el país planea recomprar bonos soberanos y que comenzará a acumular reservas en el BCRA, sin dar más detalles.

(Reporte de Walter Bianchi; Con la colaboración de Hernán Nessi; Editado por Eliana Raszewski)