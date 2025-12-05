ACTUALIZA Merz consigue la reforma de pensiones en Alemania, pero con costos para su liderazgo

(Actualiza con detalles, citas)

Por Sarah Marsh y Andreas Rinke

BERLÍN, 5 dic (Reuters) -

El canciller alemán, Friedrich Merz, evitó apenas una crisis de Gobierno tras conseguir el viernes la mayoría absoluta para un proyecto de ley de pensiones en el Parlamento, a pesar de una revuelta en el seno de su propio partido conservador, lo que puso de manifiesto su escasa autoridad.

El proyecto de ley, que aumenta el gasto en pensiones unos 185.000 millones de euros en los próximos 15 años, fue aprobado con 318 votos en el Bundestag, de 630 escaños, sin tener que recurrir a una oferta de ayuda de última hora de la oposición de izquierda.

Sin embargo, el hecho de que haya habido incertidumbre sobre la aprobación hasta el último minuto puso de manifiesto la falta de autoridad de Merz sobre su coalición de conservadores y socialdemócratas de centro-izquierda (SPD) a solo siete meses de asumir el cargo.

La disputa también ha acentuado las dudas sobre la capacidad de la coalición para aprobar reformas que reactiven a una economía en crisis y refuercen a las fuerzas armadas alemanas.

El conflicto en la coalición está ayudando a impulsar el apoyo a la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) a nuevos máximos, con el partido ahora encabezando las encuestas a nivel nacional y en camino de obtener fuertes alzas en cinco elecciones estatales el próximo año.

"El canciller es hoy un vencedor debilitado", dijo el politólogo Johannes Hillje. "El debate ha puesto de manifiesto los límites de su autoridad. Gobernar de forma fiable y predecible es muy difícil en estas condiciones".

El recuento de votos parlamentarios mostró que siete conservadores votaron en contra del proyecto de ley, mientras que dos se abstuvieron, un número inusualmente alto de rebeldes, dijo Hillje.

El proyecto de ley fija las pensiones en el nivel actual del 48% del salario medio hasta 2031, en lugar de dejarlas caer en relación con los sueldos, y fue uno de los pilares del acuerdo para formar la coalición gobernante en mayo, porque era especialmente importante para el SPD.

La facción juvenil de los conservadores, que cuenta con 18 votos, se opuso al proyecto de ley alegando que perpetuaba un sistema financieramente insostenible, dejando que las generaciones más jóvenes pagaran la factura.

Dado que la coalición solo cuenta con una escasa mayoría de 12 votos en el Parlamento, hasta el último minuto no estuvo claro si podría aprobar el proyecto con su propia mayoría. (Reporte de Sarah Marsh y Andreas Rinke; editado en español por Tomás Cobos y Javier López de Lérida)