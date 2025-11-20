ACTUALIZA: Mexicana Esentia fija en $45 precio oferta pública global

(Añade detalles)

CIUDAD DE MEXICO, 20 nov (Reuters) -

La firma mexicana de energía Esentia anunció el jueves que fijó en 45 pesos el precio de colocación de su oferta pública de acciones con la que debutará en la bolsa en la presente jornada.

Esentia Energy Development, dedicada al transporte y comercialización de gas natural, detalló que recibirá casi 8.000 millones de pesos como recursos netos de la oferta global, sin considerar el ejercicio de la opción de sobreasignación, tomando en consideración el punto medio del rango del precio de colocación por acción, fijado en 45 pesos.

La operación anunciada previamente por la empresa consistió en una oferta pública primaria de suscripción y pago en México de 72,25 millones de acciones así como 33,6 millones de acciones objeto de la opción de sobre asignación en el país; y una oferta privada primaria de suscripción y pago en Estados Unidos y otros mercados internacionales de 113,75 millones de acciones, así como una oferta privada secundaria de venta en esos mercados de 38 millones de acciones.

La empresa registró en 2024 ingresos ajustados por US$403 millones, un 0,5% más que en 2023, con un incremento de su UAFIDA ajustado del 1,6%, a US$311 millones, de acuerdo a sus propios datos.

Su activo principal es el Sistema Waha o Sistema Wahalajara, una red de más de 2.000 kilómetros que transporta gas de bajo costo de Waha, Texas, a importantes polos industriales del centro-occidente de México y tiene como punto final la ciudad Guadalajara.

(Reporte de Aida Peláez-Fernández y Raúl Cortés Fernández; Editado por Ana Isabel Martínez)